Fundación Grupo América acompañó a FEDEM en la inauguración de su nuevo espacio institucional

Imagenes Fedem 1 Margarita Viel, apoderada de Fundación Grupo América junto a Graciela Baccarelli presidenta de FEDEM y Gabriela Alé, directora eecutiva de Fundación Grupo América. Foto Cristian Lozano

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de contar con un espacio propio que permita ampliar las capacidades de formación, encuentro y acompañamiento a organizaciones y comunidades de la provincia. Para Fundación Grupo América, que mantiene un histórico compromiso con la infancia y la inclusión social, este hito representa una oportunidad para seguir construyendo alianzas estratégicas que potencien el desarrollo comunitario.

Fundación Grupo América reafirma su compromiso con la protección integral de las infancias

“Estamos aquí muy alegres de poder acompañar a FEDEM, esta institución que nuclea a tantas organizaciones sociales de nuestra provincia, con muchas de las cuales ya hemos trabajado, y conocemos la importancia de su labor. Que hoy tengan una sede renovada fortalece su tarea”, afirmó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Imagenes Fedem 2 FEDEM acompaña a organizaciones sociales dedicadas a la protección integral de niños, niñas y adolescentes de la provincia. Foto Cristian Lozano

El nuevo espacio de FEDEM se proyecta como un ámbito para consolidar redes, promover la participación y avanzar en iniciativas que aborden problemáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia. Entre sus líneas de acción, la federación sostiene programas de asistencia alimentaria junto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, coordinando más de 147.000 raciones mensuales distribuidas en 19 territorios de Mendoza, además del fortalecimiento de espacios de primera infancia y la prevención del trabajo infantil en articulación con Copreti (Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil).

La presencia de Fundación Grupo América reafirma su misión de acompañar y colaborar con instituciones que trabajan día a día para garantizar el bienestar y los derechos de las infancias mendocinas.