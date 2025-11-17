Fundación Grupo América acompañó a FEDEM (Federación de Entidades No Gubernamentales de Niñez y Adolescencia) en la inauguración de su nuevo espacio de funcionamiento, ubicado en Coronel Rodríguez 220, Ciudad de Mendoza. El acto reunió a referentes de organizaciones sociales, representantes estatales y miembros de la comunidad comprometidos con la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Fundación Grupo América acompañó a FEDEM en la inauguración de su nuevo espacio institucional
Las instalaciones de la Federación de Entidades no Gubernamentales de Niñez y Adolescencia debieron renovarse por problemas edilicios
Un nuevo espacio para fortalecer el trabajo territorial y comunitario
Con más de 34 años de trayectoria, FEDEM se ha consolidado como un actor clave en la protección integral de derechos, articulando acciones comunitarias, impulsando políticas públicas con enfoque de derechos y fortaleciendo la labor territorial de distintos organismos y entidades sociales.
“Agradecemos profundamente el acompañamiento de Fundación Grupo América en esta oportunidad, pero también a lo largo de muchos años trabajando juntamente con las organizaciones sociales que componen FEDEM. Para nosotros, contar con este espacio renovado es muy importante porque nos permitirá fortalecer nuestra tarea territorial junto a las más de 40 instituciones federadas,” Enfatizó Graciela Baccarelli, presidenta de FEDEM.
Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de contar con un espacio propio que permita ampliar las capacidades de formación, encuentro y acompañamiento a organizaciones y comunidades de la provincia. Para Fundación Grupo América, que mantiene un histórico compromiso con la infancia y la inclusión social, este hito representa una oportunidad para seguir construyendo alianzas estratégicas que potencien el desarrollo comunitario.
Fundación Grupo América reafirma su compromiso con la protección integral de las infancias
“Estamos aquí muy alegres de poder acompañar a FEDEM, esta institución que nuclea a tantas organizaciones sociales de nuestra provincia, con muchas de las cuales ya hemos trabajado, y conocemos la importancia de su labor. Que hoy tengan una sede renovada fortalece su tarea”, afirmó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
El nuevo espacio de FEDEM se proyecta como un ámbito para consolidar redes, promover la participación y avanzar en iniciativas que aborden problemáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia. Entre sus líneas de acción, la federación sostiene programas de asistencia alimentaria junto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, coordinando más de 147.000 raciones mensuales distribuidas en 19 territorios de Mendoza, además del fortalecimiento de espacios de primera infancia y la prevención del trabajo infantil en articulación con Copreti (Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil).
La presencia de Fundación Grupo América reafirma su misión de acompañar y colaborar con instituciones que trabajan día a día para garantizar el bienestar y los derechos de las infancias mendocinas.