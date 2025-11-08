Inicio solidaria Fundación Grupo América
Acción solidaria

Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia suman un nuevo puesto de recaudación en la popular

El nuevo punto azul de la Fundación Grupo América comienza a funcionar el lunes en el partido entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Desde este lunes comienza a funcionar el nuevo puesto de recaudación de la Fundación Grupo América en la popular del estadio de Independiente Rivadavia.

Desde este lunes comienza a funcionar el nuevo puesto de recaudación de la Fundación Grupo América en la popular del estadio de Independiente Rivadavia.

Archivo Diario UNO

La iniciativa conjunta entre la Fundación Grupo América y el club Independiente Rivadavia sigue creciendo. A los dos puestos de recaudación que ya funcionan en el Estadio Bautista Gargantini, ahora se suma uno más en la popular, ampliando las oportunidades para que cada simpatizante pueda ser parte de esta movida solidaria.

Nuevo puesto de recaudación en La Lepra (2)
La Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica e Independiente Rivadavia ya cuentan con dos puestos de recaudaci&oacute;n, a los que se sumar&aacute; un tercero en la popular.

La Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia ya cuentan con dos puestos de recaudación, a los que se sumará un tercero en la popular.

La pasión por los colores también se juega fuera de la cancha

Desde su lanzamiento en 2024, esta propuesta convierte la pasión por los colores en gestos concretos de ayuda.

Cada vez que la Lepra juega de local, los hinchas pueden acercar alimentos no perecederos a los puntos solidarios ubicados en el estadio. Todo lo recaudado se destina a comedores y organizaciones sociales que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad.

Además, cada donación participa del sorteo de una camiseta oficial del equipo, sumando emoción a una causa que trasciende la cancha. En esta edición especial, la camiseta que se sorteará será la de Matías Fernández, autor del segundo gol en el histórico partido donde Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina.

Nuevo puesto de recaudación en La Lepra
Todos los hinchas que colaboran con alimentos no perecederos participan en el sorteo de camisetas oficiales de jugadores del plantel. En el pr&oacute;ximo encuentro se sortear&aacute; la camiseta de Mat&iacute;as Fern&aacute;ndez.

Todos los hinchas que colaboran con alimentos no perecederos participan en el sorteo de camisetas oficiales de jugadores del plantel. En el próximo encuentro se sorteará la camiseta de Matías Fernández.

Cuando la ayuda se viste de azul: la Lepra cierra el año con más solidaridad que nunca

El próximo encuentro, el lunes a las 21.15 frente a Central Córdoba, será el último partido de local y una nueva oportunidad para demostrar que, cuando la pasión se une a la ayuda, la Lepra late en el corazón de su gente. Porque un corazón azul es, siempre, un corazón solidario.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar