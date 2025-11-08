Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia suman un nuevo puesto de recaudación en la popular

Nuevo puesto de recaudación en La Lepra (2) La Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia ya cuentan con dos puestos de recaudación, a los que se sumará un tercero en la popular. Foto: Archivo Diario UNO

La pasión por los colores también se juega fuera de la cancha

Desde su lanzamiento en 2024, esta propuesta convierte la pasión por los colores en gestos concretos de ayuda.

Cada vez que la Lepra juega de local, los hinchas pueden acercar alimentos no perecederos a los puntos solidarios ubicados en el estadio. Todo lo recaudado se destina a comedores y organizaciones sociales que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad.