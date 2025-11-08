La iniciativa conjunta entre la Fundación Grupo América y el club Independiente Rivadavia sigue creciendo. A los dos puestos de recaudación que ya funcionan en el Estadio Bautista Gargantini, ahora se suma uno más en la popular, ampliando las oportunidades para que cada simpatizante pueda ser parte de esta movida solidaria.
Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia suman un nuevo puesto de recaudación en la popular
El nuevo punto azul de la Fundación Grupo América comienza a funcionar el lunes en el partido entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba
La pasión por los colores también se juega fuera de la cancha
Desde su lanzamiento en 2024, esta propuesta convierte la pasión por los colores en gestos concretos de ayuda.
Cada vez que la Lepra juega de local, los hinchas pueden acercar alimentos no perecederos a los puntos solidarios ubicados en el estadio. Todo lo recaudado se destina a comedores y organizaciones sociales que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad.
Además, cada donación participa del sorteo de una camiseta oficial del equipo, sumando emoción a una causa que trasciende la cancha. En esta edición especial, la camiseta que se sorteará será la de Matías Fernández, autor del segundo gol en el histórico partido donde Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina.
Cuando la ayuda se viste de azul: la Lepra cierra el año con más solidaridad que nunca
El próximo encuentro, el lunes a las 21.15 frente a Central Córdoba, será el último partido de local y una nueva oportunidad para demostrar que, cuando la pasión se une a la ayuda, la Lepra late en el corazón de su gente. Porque un corazón azul es, siempre, un corazón solidario.