Con el acompañamiento de Fundación Grupo América a través del programa Vendimia Solidaria y la Universidad de Congreso, jóvenes de Mendoza y San Juan pueden acceder a una oportunidad real para transformar su vocación en una profesión.
Últimos días para postularse a las Becas Vendimia Solidaria 2026 en la Universidad de Congreso
Las inscripciones cierran el viernes 8 de noviembre a las 18
Estudiar lo que soñás, hoy es posible
Cada persona tiene un sueño distinto. El desafío está en poder elegir y formarse para hacerlo realidad. Por eso, las Becas Vendimia Solidaria 2026 abren las puertas a quienes desean estudiar una carrera universitaria y no cuentan con los recursos para hacerlo.
El programa está destinado a personas de entre 18 y 38 años con secundario completo, o a jóvenes de 17 años que estén cursando el último año del nivel secundario, presentando la documentación requerida según el formulario.
Los solicitantes podrán optar por cualquiera de las carreras de grado que ofrece la Universidad de Congreso en Mendoza, entre una amplia y diversa oferta académica.
La beca incluye la cobertura de todas las cuotas por 4 años más el costo de matrículas al 100%.
Requisitos y plazos de inscripción
Quienes estén interesados en postularse deben ingresar a la página de la Universidad de Congreso, descargar y completar el formulario de inscripción, y luego enviarlo junto con la documentación requerida al correo [email protected]
El plazo de presentación finaliza el viernes 8 de noviembre a las 18 horas.
Elegí tu futuro, nosotros te acompañamos
“El esfuerzo de la Fundación Grupo América es muy grande, y su objetivo es alcanzar a las primeras generaciones de estudiantes universitarios, para que puedan acceder a más oportunidades en su futuro”, señaló el Rector de la Universidad de Congreso, Rubén Bresso.
“Creemos profundamente en la educación como una herramienta de igualdad y transformación. Apoyar a jóvenes que sueñan con formarse y construir su futuro es apostar por una sociedad más justa, con oportunidades reales para todos. Cada beca es una puerta que se abre hacia nuevas posibilidades”, expresó Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.
Una trayectoria que abre caminos
Desde su inicio en 2011, el programa ha otorgado un promedio de 20 becas anuales en las sedes de Mendoza y San Juan, permitiendo que más de 250 personas puedan estudiar una carrera universitaria y que más de 30 ya hayan egresado.
Porque elegir una carrera es elegir un futuro, y en ese camino Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso acompañan cada paso.