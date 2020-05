Nacho Molina

Para todos los amantes de los “bichitos de mar” les traigo hoy una receta muy española, pero que esta entre las preferidas de los argentinos. Yo esta versión la hice sólo con langostinos, pero como siempre les digo, la idea es que cocinen con lo que tienen a mano y en casa. Les digo que la auténtica “Paella Valenciana”, para quienes no sabían, no lleva mariscos, sino carnes de corral como pollo, conejo y cerdo, así que pueden hacerla ustedes en caza con cubitos de pollo que queda riquísimo. Lo importante es un buen arroz, azafrán, y lograr con una buena cocción el socarrat. ¿Qué es eso? Es la base bien dorada donde conservará todo el sabor. Preparen un rico caldo y a cocinar.

Ingredientes: (para 2 porciones)

200 gr. de arroz bomba (podemos remplazar con alguno que tengamos para risotto o un doble carolina)

1 cápsula de azafrán (podemos comprar sino un caldito similar para dar color y sabor)

1 cebolla

4 dientes de ajo

8 langostinos limpios crudos

2 cuch. perejil picado

1 limón

Aceite de oliva

1 cuch. pimentón (si es picante mejor)

Sal y pimienta

Preparación:

Limpiar los langostinos y reservar caparazón y cabezas.

El caldo lo hacemos dorando previamente las caparazones y cabezas de los langostinos, 1/2 cebolla, 2 dientes de ajo, y podemos sumar alguno otra verdura que tengamos por ahí. Cuando se dora todo, cubrimos con agua. Luego retiramos la espuma que se le haga.

Para arrancar con esta paella, dorar los langostinos de ambos lados en la sartén y retirar. Allí mismo rehogar 1/2 cebolla y 2 dientes de ajo picados. Luego agregar el arroz y nacararlo (dorarlo hasta que trasparente un poco), sumar el azafrán que también dore unos segundos, y cubrir con el doble de caldo caliente. Acomodar el arroz, y no remover más.

Ir revisando que no se quede sin líquido la paella aún sin que esté listo el arroz. Podes ir tirando cucharones de caldo sin revolver. Cuando se consuma todo el caldo, y el arroz este cocido, se empezará a dorar el fondo, a quemar, y es a esto lo que se le llama “socarrat”. Se concentra todo el sabor y es crocante. No se lo pierdan con una buena cantidad de limón y perejil picado para terminarlo.