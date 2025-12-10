Treinta mujeres mendocinas rompieron estereotipos y se capacitaron para ser conductoras de colectivos

“Yo tenía carnet B1, pero esto me permitía ir más allá. Había muchos miedos y prejuicios, incluso propios”, contó Paula Giorgi, una de las egresadas. “Gracias a este programa logramos derribar barreras y hoy tenemos la licencia profesional”.

Dos mujeres ya comenzaron a trabajar como choferes

Todas las participantes aprobaron la capacitación y recibieron su certificado. Dos de ellas ya fueron incorporadas por una empresa del sector, y el resto quedó con la habilitación profesional necesaria para postularse como chóferes de colectivos y minibuses.

La iniciativa surgió a partir de una idea concreta: una conductora de la división industrial de Andesmar planteó la necesidad de que haya más mujeres capacitadas para manejar unidades de gran porte. Desde allí se armó el proyecto, que terminó involucrando a la Fundación Andesmar, la Municipalidad de Guaymallén y el Ministerio de Producción de la Provincia.

“Lo importante es que tengan una salida laboral real”, remarcó María Inés Nadal, de Fundación Andesmar. “No fue solo enseñar a manejar, sino generar una oportunidad concreta”.

capacitación micros 3 Treinta mendocinas se capacitaron para ser chóferes de colectivos. Prensa Gobierno de Mendoza

Quiénes participaron de la capacitación

Veinte de las mujeres que participaron de la capacitación no tenían un trabajo estable en el momento de encarar el proyecto, e ingresaron a través del programa Pre-Enlace.

Por otra parte, cinco trabajadoras de Guaymallén sumaron una nueva calificación laboral y otras cinco pertenecían al plantel de Andesmar pero sumaron conocimientos y competencia profesional.

En todos los casos, el costo para obtener la licencia profesional estuvo cubierto por el programa, un punto clave para eliminar una de las principales barreras de acceso.

Una apuesta que se puede replicar

Desde el sector público destacaron que la experiencia fue positiva y que se buscará replicarla, incluso con futuras capacitaciones en conducción de camiones. La inversión provincial superó los 4 millones de pesos y permitió sostener económicamente a las participantes durante el cursado y pagar las habilitaciones finales.

Más allá de los números, el impacto fue otro: mostrar que las mujeres pueden ocupar espacios que históricamente les fueron negados y que están tan capacitadas para asumirlos como los varones.