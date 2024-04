tiroides problemas 4.jpg

Sin embargo hay algunos síntomas que nos indican que nuestra tiroides está teniendo un mal funcionamiento que repercutirá negativamente en nuestra salud.

Tiroides: cinco síntomas de que tienes que visitar al médico

Algunos síntomas específicos deben llamarnos la atención ya que pueden indicar que tenemos problemas de tiroides. Es así que si no visitamos rápidamente al médico éstos podrían generar serios riesgos para la salud.

Aumento de peso

Si observas que has aumentado de peso aún teniendo tus mismos hábitos de alimentación y actividad física, es uno de los síntomas más característicos de que tienes problemas de tiroides: es el hipotiroidismo, que entorpece el funcionamiento del metabolismo y enlentece la quema de calorías.

Frío constante

Si todos están con camiseta manga corta y tú no sabes qué ponerte para cubrirte, es que tienes problemas de tiroides. Notas que tu termómetro interior no coincide con el de los demás, entonces es que tu tiroides no esté cumpliendo bien su trabajo.

►TE PUEDE INTERESAR: Beneficios de comer tomate

tiroides problemas 2.jpg

Otros síntomas de que tenemos problemas de tiroides

Piel seca

Si tu cada vez luce más seca y escamosa, es posible que estés teniendo problemas de tiroides. Esto significa que tu organismo está teniendo problemas para deshacerse de las células muertas. Esta es otra manifestación de que padeces hipotiroidismo.

Constipación

Si vas al baño y tienes dificultad para hacer tus necesidades, puede indicarte algún problema de tiroides. Aunque sea difícil de creer, esta glándula puede estar teniendo que ver con esta situación ya que afecta el desempeño de tu colon, que se mueve más lento.

Nebulosa mental

Si notas que olvidas cosas simples, nombres o ubicaciones de objetos que utilizas, te cuesta mucho concentrarte, entonces son un alerta de que algo en tu tiroides no está funcionando bien. Tu cerebro está comenzando a fallar, una situación que tu tiroides puede ser la principal responsable.