Tensión sindical por la reforma laboral: ATE evalúa paro y la CGT se divide entre rechazar o dialogar

Aguiar advirtió además que, “con la nueva composición del Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, será difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores”. En ese sentido, remarcó que “el camino que nos queda es ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”.

reforma laboral Las centrales obreras en vilo por el proyecto del gobierno de realizar cambios en las leyes laborales.

La CGT dialoguista busca debatir internamente la reforma laboral

En paralelo, un sector de la CGT que promovió la candidatura de Cristian Jerónimo como uno de los nuevos triunviros de la central obrera definió impulsar una “agenda programática” propia y abrir un debate interno sobre la reforma laboral.

El espacio “Agenda Siglo XXI”, integrado por gremios como la UOCRA, AEFIP, Ceramistas y Unión Ferroviaria, entre otros, resolvió en una reunión realizada este lunes en la sede de la AEFIP “discutir puertas adentro” los lineamientos del proyecto oficial.

“Queremos debatir sobre una agenda programática. La CGT debe tener programa y propuestas. Nosotros vamos a ir al Consejo Directivo con eso”, afirmó a Noticias Argentinas uno de los sindicalistas presentes.

Este sector evitó adelantar una posición sobre la reforma laboral, cuyo contenido aún no fue difundido oficialmente, y optó por impulsar el “diálogo”, el “debate” y la presentación de “propuestas propias”. También planteó la necesidad de una autocrítica dentro de la central.

De la reunión participaron los dirigentes Gerardo Martínez (UOCRA), Domingo Moreyra (Ceramistas), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y el anfitrión Guillermo Moser (AEFIP), entre otros.

“Agenda Siglo XXI” fue presentada el mes pasado con el objetivo de promover una renovación generacional en la CGT, impulso que derivó en la elección de Jerónimo —titular del Sindicato del Vidrio— como uno de los tres integrantes del nuevo triunvirato junto a Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), que conducirán la central hasta 2029.

Este martes, la CGT tiene previsto realizar el acto formal de firma de aceptación de cargos de la nueva conducción, mientras aún se define la fecha de la próxima reunión del Consejo Directivo.