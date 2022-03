Rafael Nadal se perderá varios torneos por una fisura

"Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre entre cuatro y seis semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados", publicó Nadal en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram.