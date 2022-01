Fin de la novela: Djokovic fue deportado desde Australia

El propio Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, había advertido horas antes del arribo de Djokovic que "debía probar que no está vacunado por motivos médicos. Si las pruebas son insuficientes, se le tratará igual que a los demás y se irá de vuelta en el siguiente avión".

Aunque al negarle definitivamente el ingreso se dio por terminado el confuso episodio, todo indica que la decisión de las autoridades australianas traerá cola ya que en Serbia no cayó nada bien el destrato hacia su deportista más representativo.

Djokovic-Australia.jpg Novak Djokovic compartió esta foto antes de viajar rumbo a Australia

Enojo en Serbia

Djokovic, quien no se vacunó contra el coronavirus, esperaba entrar a Australia para jugar el primer Grand Slam del año (desde el 17 de enero) con una exención médica que le otorgaron los organizadores del Abierto de Australia.

Sin embargo, Nole no pudo pasar el control migratorio y fue incomunicado, de hecho su padre, Srdjan, confirmó que estuvo "alojado en una habitación y nadie puede entrar en ella. Hay dos policías frente a la habitación”.

El diario serbio The Telegraph consideró que las autoridades aeroportuarias en Melbourne trataron al campeón de 20 torneos de Grand Slam como si fuera un delincuente. "Djokovic está detenido, ¡lo tratan escandalosamente como un criminal en una habitación!"

“El mejor tenista del mundo es tratado como un delincuente y recibe un trato escandaloso. Está detenido en una habitación con dos agentes de policía vigilándolo”, informaron. Y denunciaron que le prohibieron el uso de su teléfono celular además del contacto con cualquier miembro de su staff.

Djokovic y su equipo no la pasaron bien

Goran Ivanisevic, coach de Djokovic, publicó una foto en su cuenta de Instagram -a cuatro horas de haber aterrizado- sentado en un sillón de lo que parece ser un salón del Aeropuerto con la leyenda "No es el viaje más usual" y emojis con caras de susto, cansancio mental y de no saber qué está pasando.

271253271_1019885288569177_660986543524099731_n.jpg Goran Ivanisevic, uno de los colaboradores de Novak Djokovic

El problema por el que Djokovic no logró que lo dejaran entrar al país oceánico es que en lugar de gestionar la exención para jugar el torneo como deportista, hicieron el trámite para obtener una visa de trabajo que no permite exenciones médicas por no estar vacunado.

"Djokovic no puede pasar por el control de pasaportes después de que un miembro de su equipo de apoyo cometiera un error crítico al solicitar una subclase de visa que no se aplica a quienes han recibido exenciones médicas de una vacuna Covid. El error había sido descubierto por la fuerza fronteriza australiana mientras Djokovic ya viajaba en un vuelo comercial de 14 horas desde Dubai a Melbourne", informó The Times.