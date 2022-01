¡Escándalo! Djokovic lleva más de cinco horas demorado en el aeropuerto de Australia

djokovic-juegos.jpg

"Djokovic no puede pasar por el control de pasaportes después de que un miembro de su equipo de apoyo cometiera un error crítico al solicitar una subclase de visa que no se aplica a quienes han recibido exenciones médicas de una vacuna Covid-19. El error había sido descubierto por la fuerza fronteriza australiana mientras Djokovic ya viajaba en un vuelo comercial de 14 horas desde Dubai a Melbourne", dijo The Times.

https://twitter.com/VarskySports/status/1478757718257188865 ATENCIÓN Informa @thetimes que le denegaron la entrada a Novak Djokovic a Australia. ¿El motivo? Un miembro de su equipo solicitó un tipo de visa que no aplica para la exención médica de la vacuna de Covid. En casos similares, los pasajeros fueron devueltos al país de origen. pic.twitter.com/ebTUi8pNdQ — VarskySports (@VarskySports) January 5, 2022

El Gobierno lo amenazó

La ministra de Deportes del estado de Victoria, Jaala Pulford, fue contundente en las últimas horas respecto a las posibilidades de Djokovic de entrar en el país. "No daremos asistencia a Novak Djokovic para solicitar el visado individual para competir en el Open de Australia. Hemos sido claros en dos puntos: la aprobación de los visados depende del Gobierno Federal y las exenciones médicas son asunto de los médicos".

El diario australiano The Age dijo que el avión que llevaba al número uno del mundo llegó alrededor de las 23.30 en el Aeropuerto Internacional Tullamarine de Melbourne, Victoria y pasadas las 4.30 de la mañana de Australia no había novedades de su situación, completando más de cinco horas retenido.

"Lo tratan como un criminal"

Distintos medios se hicieron eco del escándalo denunciaron que el jugador está incomunicado, ya que le impidieron utilizar su celular y tener contacto con su staff. Afirmaron que está escoltado por dos oficiales policiales en la puerta de dicha habitación. "Lo tratan como un criminal", dijo el diario The Telegraph.