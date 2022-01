Djokovic jugará el Abierto de Australia sin estar vacunado contra el Covid

Novak-Djokovic-Wimbledon.jpg

El número uno del mundo, el último campeón del certamen y nueve veces ganador del primer Grand Slam del año dijo -a través de su cuenta oficial de Instagram- que viaja hacia Australia con "un permiso de exención".

Djokovic pudo sortear las reglas impuestas por el estado australiano de Victoria, que requería la vacunación contra el coronavirus para ingresar Ese requisito había puesto en duda la participación del serbio en el torneo.

El comunicado de la organización

"Djokovic solicitó una exención médica que ha sido concedida tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron dos comités independientes de expertos médicos", se puede leer en el comunicado.

El director del torneo, Craig Tiley, dijo que "se establecieron protocolos justos e independientes para evaluar las peticiones de exenciones médicas que nos permitan garantizar que el Abierto de Australia 2022 sea seguro y divertido para todos".

“La clave en este proceso fue que las decisiones fueron tomadas por expertos médicos independientes y que cada solicitante recibió la debida consideración”, admtió Tiley.

La decisión de la organización del Abierto australiano provocó críticas en las redes sociales porque varios tenistas no podrán participar en el torneo en Melbourne Park porque recibieron la vacuna Sputnik V, que no está aprobada en ese país. Es el caso de la rusa Natalia Vikhlyantseva, quien lo dijo en su cuenta de Twitter.

"Personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para viajar", había dicho Nole hace unos meses. Ahora encontró la forma de evadir ese requisito.