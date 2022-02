Djokovic y una nueva apreciación con la vacuna del Covid

"En este momento, no siento la necesidad de vacunarme para proteger mi cuerpo y no tengo la impresión de ser una amenaza para los otros. Vacunado o no, se puede trasmitir el virus. Es mi posición", sostuvo Nole, aún número 1 del ranking de la ATP, con 8.875 puntos, y seguido muy de cerca por el ruso Daniil Medvedev, quien suma 8.435 y puede desplazarlo en los próximos días.