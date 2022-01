Abierto de Australia: mal comienzo de los argentinos

Los primeros argentinos en ver acción fueron Facundo Bagnis y Federico Delbonis, quienes quedaron eliminados frente al chileno Cristian Garín (16to. preclasificado) y el español Pedro Martínez, respectivamente.

En un partido que superó las 4 horas y media, Bagnis fue de menor a mayor ante el chileno Garín, cayó en los dos primeros sets (6-3 y 6-4), dispuso de tres sets points antes de cerrar el tercero por 7-5 y aseguró el cuarto en el tie break (7-4) hasta que finalmente, en el quinto set, el trasandino fue más y ganó 6-3.

Delbo perdió el primer set en un interminable tie break (17-15), equilibró el marcador en el segundo set (6-3), cayó en el tercero (6-4) y finalmente quedó eliiminado en el cuarto (6-2).

El rosarino y el azuleño dejaron pasar la chance de enfrentarse entre si en la segunda ronda.

coria-au-1 (1).jpg Federico Coria, uno de los argentinos eliminados del Abierto de Australia

En el segundo turno, Federico Coria tuvo algunos problemas físicos producto de su reciente cuadro de Covid frente al francés Gael Monfils (17mo. favorito), fue atendido tras perder los dos primeros parciales por un doble 6-1 y en el tercero mejoró su rendimiento pero terminó perdiendo por 6-3.

"Me sentí ahogado y con las pulsaciones altas. El médico me dijo que no era nada fuera de lo normal pero cuando vuelva a Argentina vamos a hacer unos estudios", contó Coria.

Para esta madrugada está previsto el debut del joven Tomás Etcheverry ante el español Pablo Carreño Busta, preclasificado 19no.

Los otros cuatro argentinos que participan del Abierto de Australia son Diego Schwartzman, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti. Todos debutarán en la segunda jornada entre la noche de este lunes y la madrugada del martes hora argentina.

Abierto de Australia: primera ronda

Resultados

Facundo Bagnis - Cristian Garín (Chile, 16) 3-6, 4-6, 7-5, 7-6 (4) y 2-6

Federico Delbonis - Pedro Martínez (España) 6-7 (15), 6-3, 4-6 y 2-6

Federico Coria - Gael Monfils (Francia, 17) 1-6, 1-6 y 3-6

Partidos

Tercer turno, Cancha 6 (no antes de la madrugada)

Tomás Etcheverry-Pablo Carreño Busta (España, 19)

Lunes 17/1 y Martes (18/1)

Primer turno (21 hs) 1573 Arena

Diego Schwartzman (13)-Filip Krajinovic (Serbia)

Tercer turno, cancha 14 (a la madrugada)

Juan Manuel Cerúndolo-Tomas Machac (Rep. Checa)

Cuarto turno, cancha 15 (a la madrugada)

Sebastián Báez-Albert Ramos Vinolas (España)

Cuarto turno, cancha 17 (a la madrugada)