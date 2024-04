WhatsApp suma una función muy esperada a los videos

►TE PUEDE INTERESAR: Lo nuevo de Google: Android 15 estrenará un modo escritorio mejorado

Lo que de momento no se puede hacer es cambiar de aplicación. La función que se está desarrollando no permite saltar a otra app, ya que limita la ventana flotante a la propia WhatsApp. Esto no excluye que posiblemente en el futuro la reproducción en ventana flotante se amplíe a esta capacidad.

Este tipo de reproducción se llama "picture-in-picture" (ese que no podía faltar en los televisores de fines de los 90), que se traduce como "imagen en imagen", lo que hace referencia a la capacidad de reproducir un contenido en una ventana mientras se utiliza otra ventana más grande, en este caso, la propia WhatsApp, que ocuparía toda la pantalla.

En cuanto a su fecha de llegada, todavía es una incógnita. En ningún momento la plataforma ha anunciado su llegada, ya que ha sido descubierta por un medio. En principio se implementaría en la beta, y si los beta testers comprueban que es útil y funciona bien se expandiría a los demás usuarios. Hasta que llegue, de momento WhatsApp está incorporando otras novedades mientras cambia su diseño.

