Lo nuevo de Google: Android 15 estrenará un modo escritorio mejorado

La afirmación es arriesgada, pero no es la primera vez que este tipo de tecnologías aparecen en escena, siendo DeX de Samsung la más conocida pero no la única. Huawei cuenta con su propio modo escritorio, HONOR otro tanto de lo mismo con Easy Projection y, lógicamente, no será la primera vez que una empresa intente que un smartphone se comporte como una PC.

Esta vez la situación es diferente, siendo Google la que está detrás de este modo escritorio. La compañía de Mountain View parece haberse dado cuenta de que esta característica en Android puede ser algo interesante y, pese a llegar francamente tarde, puede que la forma que tienen de recuperar el tiempo perdido sea mediante un modo escritorio a la altura.