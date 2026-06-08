Apple anunció en las últimas horas el desarrollo y posterior lanzamiento de su nuevo sistema operativo, iOS 27. Primero se desplegará una prueba beta y luego, en septiembre, arribará la actualización oficial para todos los celulares. Aunque, antes de saber cómo instalar el software, primero tendrás que conocer si tu iPhone es compatible.
Apple anuncia el lanzamiento de iOS 27 y estos son los únicos iPhone que podrán actualizar su sistema operativo
Si tenés un teléfono iPhone, deberás saber si el dispositivo es compatible con la nueva actualización del sistema operativo
Cuáles son los iPhone compatibles con iOS 27
Según informó Apple, todos los teléfonos compatibles con iOS 26 también van a recibir iOS 27 en el mes de septiembre. Por ende, los iPhone que están en la lista verde de la compañía de Cupertino son los siguientes:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2.ª generación)
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
Ahora que ya sabés si tu teléfono podrá instalar la actualización del nuevo sistema operativo, tendrás que respetar algunos pasos previos para preparar tu iPhone antes de descargar el software.
Antes de dar el salto a iOS 27, es primordial realizar una copia de seguridad de tu iPhone, ya sea mediante iCloud o usando una computadora, para blindar tu información personal si surge algún fallo técnico inesperado que te obligue a restablecer el equipo. Asimismo, es indispensable liberar suficiente espacio de almacenamiento interno, puesto que este software puede ocupar un mínimo de 10 GB en el teléfono.
Como sugerencia extra, el día en el que llegue el nuevo sistema operativo de manera oficial, es fundamental estar conectado a una red WiFi para acelerar la velocidad del proceso y tener el iPhone con batería para prevenir que se apague repentinamente.
Por último, para instalar iOS 27 en tu iPhone, deberás hacer lo siguiente:
- Ingresar al menú principal de Ajustes en tu smartphone.
- Entrar en el apartado General.
- Presionar la opción de Actualización de software.
Tras realizar esto, el iPhone rastreará de forma automática las actualizaciones disponibles en los servidores de la compañía. Cuando aparezca el aviso en la pantalla, bastará con pulsar el botón Actualizar para comenzar de inmediato con la descarga e instalación definitiva del sistema operativo.