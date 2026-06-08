Apple anuncia el lanzamiento de iOS 27 y estos son los únicos iPhone que podrán actualizar su sistema operativo

telefono iphone 15 El iPhone 15 es uno de los teléfonos que recibirá la actualización de iOS 27.

Antes de dar el salto a iOS 27, es primordial realizar una copia de seguridad de tu iPhone, ya sea mediante iCloud o usando una computadora, para blindar tu información personal si surge algún fallo técnico inesperado que te obligue a restablecer el equipo. Asimismo, es indispensable liberar suficiente espacio de almacenamiento interno, puesto que este software puede ocupar un mínimo de 10 GB en el teléfono.

Como sugerencia extra, el día en el que llegue el nuevo sistema operativo de manera oficial, es fundamental estar conectado a una red WiFi para acelerar la velocidad del proceso y tener el iPhone con batería para prevenir que se apague repentinamente.

iPhone 17 Pro Paso a paso: qué hacer antes de instalar el nuevo sistema operativo de Apple.

Por último, para instalar iOS 27 en tu iPhone, deberás hacer lo siguiente:

Ingresar al menú principal de Ajustes en tu smartphone.

Entrar en el apartado General.

Presionar la opción de Actualización de software.

Tras realizar esto, el iPhone rastreará de forma automática las actualizaciones disponibles en los servidores de la compañía. Cuando aparezca el aviso en la pantalla, bastará con pulsar el botón Actualizar para comenzar de inmediato con la descarga e instalación definitiva del sistema operativo.