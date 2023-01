►TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: las grandes modificaciones que llegan en 2023

whats.jpg Tecnología. WhatsApp sorprende con una nueva función.

La app continúa sumando nuevas funcionalidades luego de agregar las opciones de "Modo Infiel" la función para mantener el número de teléfono, mientras que se duplica la aplicación en el dispositivo, y "Modo Automático", para programar mensajes.

Ahora la compañía está trabajando en una nueva novedad que llegará para cambiar el manejo de la función que establece, de acuerdo a la opción que se elija, que los mensajes desaparezcan después de un tiempo determinado.

¿De qué se trata la nueva función de WhatsApp para guardar mensajes temporales?

Con la llegada de los mensajes temporales, WhatsApp le brindó a sus usuarios la posibilidad de decidir por cuánto tiempo hacer visibles sus chats. Entre las opciones se puede elegir que los mensajes duren 24 horas, 7 días y 90 días, o mantenerlos desactivados.

La opción de guardar mensajes temporales es una de las novedades que WhatsApp traerá este 2023. Aunque se viene desarrollando desde mayo de 2022, ahora parece estar mucho más cerca lanzarse, según la última beta de WhatsApp para Android.

Al incorporar los mensajes temporales, la empresa provocó que los mensajes destacados de una conversación también desaparecieran, haciendo que quienes suelen destacar cosas no se fíen de esa opción. Ahora la app quiere resolver ese conflicto.

Guardar mensajes temporales en WhatsApp

Con la próxima función los usuarios podrán decidir si quieren que se puedan guardar los mensajes temporales, opción que podrá utilizarse bajo el nombre "Guardar mensaje", que llegará para reemplazar a "Destacar mensaje". No solo cambiará el nombre, sino también el icono de la estrella de mensaje destacado.

La nueva configuración permitirá activar o desactivar el guardado de mensajes temporales. La decisión dependerá de los participantes de la conversación y se puede cambiar en cualquier momento.

Es decir, que si permitían guardar mensajes temporales y desactivan la opción, estos se eliminarán en el plazo establecido.

WhatsApp mostrará el icono del marcador en aquellos mensajes guardados que no son abarcados en los mensajes temporales. Cuando no se pueda guardar un mensaje temporal, aparecerá el botón del marcador con una exclamación, dado que ese mensaje no podrá ser guardado por decisión de su autor.

Hoy por hoy, al destacar un mensaje temporal, no se nos avisa en ningún momento que será borrado automáticamente.

Aún no se sabe cuándo llegará a WhatsApp la opción para guardar mensajes temporales, pero dado lo avanzado de la característica es probable que su fase de pruebas inicie a mitad de año.