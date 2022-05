WhatsApp: qué significan las estrellitas que a veces aparecen en los mensajes

►Te puede interesar: WhatsApp: ¡adiós a las capturas de pantalla!

Una de las herramientas que podemos utilizar, es destacar con estrellas algunos mensajes, para que sean más accesibles cuando los busquemos.

whatsapp-mensaje-destacado.jpg No todos saben qué significan las estrellitas que aparecen en los mensajes de WhatsApp.

Si no hasta visto una estrella dentro de un mensaje de WhatsApp, probablemente sea porque no has usado esa función exitosísima.

WhatsApp: por qué me aparecen estrellas en los chats

Si aparece una estrella junto a un mensaje, una imagen, un video, una dirección o lo que fuere, significa que lo hemos destacado de manera manual.

No te asustes si te encuentras una estrella entre los mensajes, ya que a veces, accidentalmente, destacamos archivos sin querer.

Para qué sirve destacar los mensajes de WhatsApp

Los usuarios suelen colocarle una estrella a determinados mensajes, con el fin de localizarlos con mayor facilidad dentro de un chat en particular.

Es mucho más fácil hallar un archivo, llámese foto, video, mensaje, dirección de mail o contacto, cuando lo destacamos con una estrellita.

whatsapp-mensaje-destacado1.jpg Destacar mensajes es una de las herramientas más utilizadas por los usuarios de WhatsApp.

Cómo destacar un mensaje de WhatsApp

Destacar un mensaje con una estrellita es muy fácil. Sólo tenes que seguir un par de pasos:

Seleccionar un mensaje en particular (lo mantenemos presionado por algunos segundos) En la parte superior aparecerá una estrellita Presionamos sobre la estrellita Ahora, el mensaje seleccionado aparecerá con una estrellita y en la sección de “mensajes destacados”.

Es importante saber qué cuando vaciemos un chat, este archivo seleccionado no se eliminará, salvo que manualmente le saquemos la estrellita.