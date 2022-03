WhatsApp: así podés entrar a un grupo luego de abandonarlo

Sin embargo, un usuario puede decidir abandonar un grupo de WhatsApp por diversas situaciones: desde una broma práctica a una diferencia con otro integrante, o simplemente por ya no tener uso para ese grupo en particular. El problema llega cuando ese grupo tenía un archivo, imagen o audio de importancia que necesitamos recuperar, por lo que debemos volver a entrar al grupo que abandonamos.

Te puede interesar: WhatsApp: cómo mandar fotos sin que pierdan la calidad

Debido a una mecánica integrada en el código de WhatsApp, no es posible volver a ingresar a un grupo del que salimos por decisión propia, aun si contamos con un link de invitación. Por suerte, existe un simple truco que, sin la ayuda de aplicaciones terceras, permite a los usuarios volver a entrar a un grupo con facilidad en tres simples pasos.

La razón por la que no podemos volver a entrar en un grupo que abandonamos es un comando que genera WhatsApp cuando realizamos la acción. Para poder regresar a un grupo, lo único que tenemos que hacer es eliminar dicho comando de la memoria del sistema. Si no pasó demasiado tiempo desde que abandonamos el grupo, podemos hacer esto eliminando la memoria caché de WhatsApp:

Abrir el menú de Configuración del teléfono y entrar en el apartado de Aplicaciones

del teléfono y entrar en el apartado de Aplicaciones Seleccionar WhatsApp

Eliminar el caché de la aplicación

Tras completar estos simples pasos, la instrucción del sistema que te impide regresar al grupo que abandonaste quedará borrada de la memoria de la aplicación. Ahora solo queda pedirle a un integrante del grupo que te mande un enlace de invitación o, también, que te integre directamente en caso de que sea el administrador del mismo.

Te puede interesar: WhatsApp: cómo avisar a un amante que ya se pueden mandar mensajes

Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que los demás se den cuenta

Mientras volver a entrar es complicado, salir de un grupo de WhatsApp es bastante simple. Sin embargo, algunos usuarios pueden dudar, ya que se genera una situación incómoda cuando WhatsApp notifica al resto de los integrantes que alguien abandonó la conversación grupal. ¿Hay manera de salir de un grupo de WhatsApp sin que los demás se enteren?

Lo cierto es que, al día de hoy, es imposible abandonar un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere. Sin embargo, hay una manera de configurar un grupo de WhatsApp para que deje de aparecer en nuestra página de inicio con cada nuevo mensaje: silenciarlo y archivarlo.

Para ocultar un grupo de WhatsApp, primero se deben silenciar las notificaciones a través de las configuraciones del chat, pulsando en la opción "Siempre" para dejar de recibir alertas. Una vez hecho esto, queda volver a la pantalla principal de chats de WhatsApp y archivar el grupo. Para eso, mantener pulsado el nombre del grupo hasta que quede seleccionado. Luego, pulsa en el botón de Archivar, que aparecerá arriba a la derecha con el icono de una caja con una flecha hacia abajo.

Por último, debemos entrar en los Ajustes de WhatsApp, ingresar en la sección de Chats y activar la opción de Mantener los chats archivados. De esta manera, cuando alguien escriba en el grupo archivado, este no se desarchivará. A partir de ahora, tu grupo ya no estará visible en la pantalla principal de chats, y para poder encontrarlo tendrás que entrar en la sección de Archivados que te aparecerá encima del todo. No es lo mismo que abandonar el grupo, pero es lo más parecido.