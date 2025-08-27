Spotify. El mes entrante estrenará una útil herramienta.

Spotify, la aplicación de música más grande del mundo, anunció que estrenará una importante herramienta que facilitará la comunicación entre usuarios.

Spotify incorporará una nueva función a partir del lunes, 1 de septiembre, por la que sus usuarios podrán conversar a través de un chat y compartir música sin salir de la aplicación.

Nueva herramienta. Spotify estrenará una función que ayudará a mejorar la app de música.

Esta nueva funcionalidad estará disponible para clientes Premium y para el servicio gratuito. De hecho, la compañía exceptuará de esta herramienta a quienes estén registrados como menores de 16 años.

Al costado de las importantes modificaciones que Spotify anunció para los Términos de Uso -que entrarán en vigencia el 26 de septiembre- el servicio de "Messages" permitirá la comunicación vía texto entre usuarios que pertenezcan a un mismo plan familiar, para quienes tengan una playlist colaborativa o para participantes de una Jam.

Aunque no está en los planes agregar foros ni chat grupales a la plataforma originaria de Suecia, pero sí se sabe que habrá moderadores para revisar los mensajes que sean reportados por inapropiados, y se aplicarán filtros automáticos para identificar posibles transgresiones.

Los mensajes estarán encriptados para garantizar la privacidad de los usuarios y, como en otras redes sociales, podrán bloquear, reportar y restringir el acceso a las cuentas que no deseen interactuar.

Spotify. La app de música más grande del mundo, lanzará una herramienta que mejorará la app.

Cada usuario podrá decidir si acepta o no un nuevo mensaje, lo que debería mantener el spam bajo control.

Esta es la segunda vez que Spotify intenta convertirse en una red social a pesar de haber nacido como una plataforma para difusión de música: en 2017 se hizo una prueba pero el público todavía tenía mejores plataformas para chatear.

Tras revolucionar, junto con Apple Music y Tidal, el modo en que las discográficas difunden la música de sus intérpretes -muchas veces en detrimento de los artistas independientes- Spotify estaría listo para llenar el vacío que dejaron otros servicios de mensajería instantánea en redes sociales.

Fuente: derf.ar

