Querés dar de baja tu suscripción de HBO Max, en esta nota te explicamos el paso a paso

Si contrataste el servicio y no estas conforme, ya sea porque no colmó tus expectativas o porque el contenido no es del todo de tu interés, en esta nota te indicamos en pasos muy sencillos como darle de baja tu suscripción.

Es importante que te acuerdes la forma en la que te suscribiste anteriormente, para comenzar con la baja correctamente.

Cancelar HBO Max desde la página web

Si te suscribiste desde el propio sitio web de HBO Max, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa e inicia sesión en HBOMax.com desde tu computadora. Arriba a la derecha ubica tu perfil, selecciona Ajustes y encontraras la opción Suscripción. Luego elige Gestionar suscripción. Indica cuál es el motivo de suspensión. Finalmente elige Cancelar suscripción.

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix y es considerada una de las películas más hermosas de la historia

Cancelar HBO Max desde la aplicación

Abrí la aplicación de HBO Max. Una vez que ingreses dirígete al ícono de tu perfil y elige "Información de facturación". Luego ingresa a “Administrar suscripción", y de ahí "Cancelar suscripción". Antes te pedirá que elijas cuál es el motivo de suspensión HBO Max. Finalmente dale “ok” a la cancelación y la plataforma te indicará la fecha de vencimiento de tu suscripción.

Otro dato importante a tener en cuenta es que si obtuviste HBO Max con un proveedor de cable, de Internet o telecomunicaciones deberás cancelar directamente con ellos.

HBO Max aplicación.jpg HBO Max es una plataforma de streaming con más de setenta millones de suscriptores a nivel mundial

HBO Max se fusionará con Discovery+

HBO Max es un servicio de streaming propiedad de Warner Bros. Discovery, que se lanzó en Estados Unidos en el año 2020. En abril de 2022 se fusionó WarnerMedia con Discovery, Inc. para formar Warner Bros.

HBO Max se fusiona con discovery.jpg HBO Max se fusionará con Discovery+ para mediados de 2023

La última información generada por la compañía en agosto de 2022 indica que HBO Max se fusionará con Discovery+ para mediados de 2023 y así dar paso a una nueva plataforma en conjunto.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix, la serie argentina que causa furor y tiene a Diego Peretti como protagonista