Los trucos olvidados de WhatsApp que mejoran mucho tu privacidad

Hay que diferenciar la carpeta bloqueado de dos funciones con las que se puede llegar a confundir. Una es la carpeta de Archivados, que agrupa a los chats que seleccionamos como "archivados", y a la que se puede entrar sólo presionando sobre ella. La diferencia principal es que esta carpeta no tiene seguridad alguna, y cualquiera que tenga el teléfono puede acceder a la información.

Otra es la función de bloquear contactos. A pesar de que los nombres son muy similares, la diferencia entre ambas funciones es notoria. Cuando bloqueamos un contacto impedimos que se comunique con nosotros. No podrá enviarnos mensajes ni hacer llamadas telefónicas, ni podrá ver nuestros estados, fotos de contacto o si estamos o no conectados. La carpeta de chats bloqueados, en cambio, no limita la capacidad de comunicación de la otra persona.

Para mover una conversación a esta carpeta, sólo hay que ingresar al chat, ingresar en "ver contacto", y luego seleccionar "bloqueo de chats". Con eso pasará a la carpeta especial, a la que sólo se puede acceder con la huella dactilar o reconocimiento facial.

bloqueo_de_chats.jpg Así se hace el truco de WhatsApp para proteger los chats más privados.

El truco para que las fotos de WhatsApp se borren solas

Este es uno de los trucos más útiles de WhatsApp, y además es muy sencillo de llevar a cabo. Se trata de tomar la fotografía y remarcar que sólo queremos que se vea una vez antes de borrarse.

Para activarse sólo hay que elegir el pequeño ícono de foto privada, que evitará que se le saque una captura de pantalla, y que sean vistas más de una vez.