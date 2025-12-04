Inicio Tecnología Inteligencia Artificial
Sorteo Mundial 2026

La predicción de la inteligencia artificial sobre el sorteo del Mundial 2026: cuál será el grupo de Argentina

En pocas horas será el sorteo del Mundial 2026, pero ya sabemos cómo podrían ser los grupos, según las predicciones de la inteligencia artificial

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Conocé los países que compartirían grupo con la selección Argentina, según la IA.

Conocé los países que compartirían grupo con la selección Argentina, según la IA.

Mañana se realizará en Washington el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Vale destacar que la competencia se desarrollará, por vez primera, en tres sedes diferentes: México, Canadá y Estados Unidos. Además, también debutará el formato con 48 selecciones nacionales divididas en 12 grupos. Aunque faltan algunas horas para que se conozcan los rivales de la selección Argentina, la inteligencia artificial predijo cuáles serán los oponentes.

Sorteo del Mundial 2026: la predicción de la inteligencia artificial para cada grupo

Según la FIFA, para el sorteo de mañana debemos tener en cuenta algunos detalles, como por ejemplo que los tres anfitriones serán cabeza de serie: México estará en el grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

También es menester saber que se mantiene la regla de evitar cruces entre países de una misma confederación. La única excepción correrá para la UEFA, ya que hay 16 selecciones de Europa, por lo que sí o sí habrá 2 países en algunos grupos.

No es un dato menor que algunas selecciones todavía se encuentran en repechaje y no tienen sellado su boleto para el Mundial 2026, por lo que las predicciones de la inteligencia artificial tendrán algunos casilleros vacíos.

sorteo mundial 2026
El sorteo real del Mundial 2026 se realizar&aacute; este 5 de diciembre a las 14hs.

El sorteo real del Mundial 2026 se realizará este 5 de diciembre a las 14hs.

El bombo 1 estará compuesto por los tres anfitriones más España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el bombo 2 estarán Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el bombo 3 estarán Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Por último, el bombo numero 4 incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Además, se agregan cuatro selecciones ganadoras del repechaje europeo y dos selecciones del repechaje intercontinental.

Bombos Mundial 2026
Bombos para el sorteo del Mundial 2026.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026.

Hecha esta salvedad, pasemos a conocer cómo sería cada grupo del Mundial 2026, de acuerdo a las predicciones de la inteligencia artificial:

Grupo A

  • México
  • Japón
  • Egipto
  • Curazao

Grupo B

  • Canadá
  • Suiza
  • Noruega
  • Repechaje intercontinental

Grupo C

  • España
  • Colombia
  • Escocia
  • Haití

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Uruguay
  • Costa de Marfil
  • Repechaje europeo

Grupo E

  • Argentina
  • Croacia
  • Túnez
  • Nueva Zelanda

Grupo F

  • Francia
  • Australia
  • Argelia
  • Cabo Verde

Grupo G

  • Inglaterra
  • Ecuador
  • Qatar
  • Ghana

Grupo H

  • Brasil
  • Irán
  • Panamá
  • Repechaje europeo

Grupo I

  • Portugal
  • Corea del Sur
  • Sudáfrica
  • Jordania

Grupo J

  • Países Bajos
  • Senegal
  • Uzbekistán
  • Repechaje europeo

Grupo K

  • Bélgica
  • Marruecos
  • Arabia Saudita
  • Repechaje europeo

Grupo L

  • Alemania
  • Austria
  • Paraguay
  • Repechaje intercontinental

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar