La predicción de la inteligencia artificial sobre el sorteo del Mundial 2026: cuál será el grupo de Argentina

No es un dato menor que algunas selecciones todavía se encuentran en repechaje y no tienen sellado su boleto para el Mundial 2026, por lo que las predicciones de la inteligencia artificial tendrán algunos casilleros vacíos.

sorteo mundial 2026 El sorteo real del Mundial 2026 se realizará este 5 de diciembre a las 14hs.

El bombo 1 estará compuesto por los tres anfitriones más España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el bombo 2 estarán Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el bombo 3 estarán Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Por último, el bombo numero 4 incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Además, se agregan cuatro selecciones ganadoras del repechaje europeo y dos selecciones del repechaje intercontinental.

Bombos Mundial 2026 Bombos para el sorteo del Mundial 2026.

Hecha esta salvedad, pasemos a conocer cómo sería cada grupo del Mundial 2026, de acuerdo a las predicciones de la inteligencia artificial:

Grupo A

México

Japón

Egipto

Curazao

Grupo B

Canadá

Suiza

Noruega

Repechaje intercontinental

Grupo C

España

Colombia

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Uruguay

Costa de Marfil

Repechaje europeo

Grupo E

Argentina

Croacia

Túnez

Nueva Zelanda

Grupo F

Francia

Australia

Argelia

Cabo Verde

Grupo G

Inglaterra

Ecuador

Qatar

Ghana

Grupo H

Brasil

Irán

Panamá

Repechaje europeo

Grupo I

Portugal

Corea del Sur

Sudáfrica

Jordania

Grupo J

Países Bajos

Senegal

Uzbekistán

Repechaje europeo

Grupo K

Bélgica

Marruecos

Arabia Saudita

Repechaje europeo

Grupo L