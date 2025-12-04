Mañana se realizará en Washington el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Vale destacar que la competencia se desarrollará, por vez primera, en tres sedes diferentes: México, Canadá y Estados Unidos. Además, también debutará el formato con 48 selecciones nacionales divididas en 12 grupos. Aunque faltan algunas horas para que se conozcan los rivales de la selección Argentina, la inteligencia artificial predijo cuáles serán los oponentes.
La predicción de la inteligencia artificial sobre el sorteo del Mundial 2026: cuál será el grupo de Argentina
Según la FIFA, para el sorteo de mañana debemos tener en cuenta algunos detalles, como por ejemplo que los tres anfitriones serán cabeza de serie: México estará en el grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.
También es menester saber que se mantiene la regla de evitar cruces entre países de una misma confederación. La única excepción correrá para la UEFA, ya que hay 16 selecciones de Europa, por lo que sí o sí habrá 2 países en algunos grupos.
No es un dato menor que algunas selecciones todavía se encuentran en repechaje y no tienen sellado su boleto para el Mundial 2026, por lo que las predicciones de la inteligencia artificial tendrán algunos casilleros vacíos.
El bombo 1 estará compuesto por los tres anfitriones más España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
En el bombo 2 estarán Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
En el bombo 3 estarán Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
Por último, el bombo numero 4 incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Además, se agregan cuatro selecciones ganadoras del repechaje europeo y dos selecciones del repechaje intercontinental.
Hecha esta salvedad, pasemos a conocer cómo sería cada grupo del Mundial 2026, de acuerdo a las predicciones de la inteligencia artificial:
Grupo A
- México
- Japón
- Egipto
- Curazao
Grupo B
- Canadá
- Suiza
- Noruega
- Repechaje intercontinental
Grupo C
- España
- Colombia
- Escocia
- Haití
Grupo D
- Estados Unidos
- Uruguay
- Costa de Marfil
- Repechaje europeo
Grupo E
- Argentina
- Croacia
- Túnez
- Nueva Zelanda
Grupo F
- Francia
- Australia
- Argelia
- Cabo Verde
Grupo G
- Inglaterra
- Ecuador
- Qatar
- Ghana
Grupo H
- Brasil
- Irán
- Panamá
- Repechaje europeo
Grupo I
- Portugal
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- Jordania
Grupo J
- Países Bajos
- Senegal
- Uzbekistán
- Repechaje europeo
Grupo K
- Bélgica
- Marruecos
- Arabia Saudita
- Repechaje europeo
Grupo L
- Alemania
- Austria
- Paraguay
- Repechaje intercontinental