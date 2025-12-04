Así sería la nueva versión de la Dodge Ram Van: el modelo 2026 de la histórica furgoneta

El cambio más impactante de la furgoneta se concentra en el frontal, donde se ha integrado la iluminación moderna. Los faros principales conservan una forma redonda clásica, pero ahora utilizan tecnología LED matricial de alta eficiencia.

Lo más distintivo es la parrilla: aunque mantiene el contorno de los modelos originales, el área central ahora está dominada por una firma lumínica LED horizontal y audaz de la marca RAM.

furgoneta, inteligencia artificial Así sería esta novedosa furgoneta, según la inteligencia artificial.

El cambio más significativo y necesario para los tiempos modernos es la adopción de un sistema de propulsión avanzado. Aunque la apariencia exterior es retro, la furgoneta del 2026 está concebida como un vehículo totalmente eléctrico.

Esta motorización eléctrica ofrecería un toque instantáneo y una marcha silenciosa, ideal para el trabajo o viajes largos, y alineada con las normativas ambientales.

El interior de esta furgoneta de lujo

La cabina del conductor ha evolucionado hacia un diseño minimalista pero de alta tecnología. El tablero de instrumentos analógico es reemplazado por un panel de instrumentos digital personalizable de gran tamaño, que se extiende hasta el centro de la furgoneta.

Se integra en esta RAM un sistema de infoentretenimiento de última generación con una pantalla táctil flotante o totalmente integrada, compatible con conectividad 5G, navegación asistida por realidad aumentada (AR) y un ecosistema de aplicaciones completo.

inteligencia artificial, furgoneta Así sería el interior de esta furgoneta, según la inteligencia artificial.

El área de pasajeros transforma la Ram Van en una verdadera sala VIP rodante o una oficina móvil de lujo. Gracias a su tren motriz eléctrico, el suelo es completamente plano, maximizando el espacio para las piernas y permitiendo configuraciones de asientos flexibles.

Por último, y para elevar aún más la experiencia de lujo, se incorporan tecnologías de confort avanzadas. Un techo panorámico y electrónico permite a los pasajeros ajustar la opacidad del cristal con solo tocar un botón, controlando la entrada de luz solar. ¿Te imaginas si este modelo existiera?