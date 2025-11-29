Kawasaki se aventura a lo desconocido con una moto nunca vista de esa marca

No es la primera vez que la marca verde coquetea con este segmento. Hace más de diez años presentó los J125 y J300, dos scooters de corte GT con los que intentó ampliar su alcance más allá de las motos de mayor cilindrada. Sin embargo, aquellas incursiones no alteraron de manera sustancial la esencia de la marca, que siempre se destacó por darle prioridad a modelos más complejos y enfocados en un público experimentado. Con el Brusky, en cambio, aborda un terreno mucho más básico, funcional y masivo.

brusky Esta moto no recuerda a las icónicas Ninja de Kawasaki.

La esencia del Brusky queda clara al ver sus características. Este es un scooter monocilíndrico de 125 cc que utiliza refrigeración por aire, entregando 9,52 CV a 7.500 rpm y un par máximo de 10 Nm a 6.000 rpm. Está equipado con un sistema de arranque eléctrico, aunque mantiene el clásico arranque de «patada», una característica muy valorada en mercados donde la sencillez mecánica es un punto a favor para cualquier moto.

Su transmisión es automática CVT y se apoya en una configuración de llantas de 14 pulgadas que refuerzan su enfoque utilitario y ciudadano. El conjunto de frenos combina un disco delantero de 220 mm y un tambor en la rueda trasera, mientras que la suspensión se resuelve con una horquilla telescópica en el frente y un monoshock en el brazo oscilante trasero.

Posicionamiento y precio del nuevo modelo

El Brusky es, sin duda, un modelo utilitario, muy lejano de las prestaciones y precios que se asocian al catálogo más reconocido de Kawasaki. La clave de su existencia está en el mercado donde se enfocaron: la marca no desarrolló este scooter pensando en Europa u otros mercados tradicionales, sino que lo apuntó directamente al sudeste asiático, donde está el verdadero volumen de ventas para esta clase de vehículos. Allí, los scooters de baja cilindrada dominan la movilidad diaria, y un producto confiable, con un diseño agradable y un precio competitivo puede alcanzar cifras de venta realmente importantes.

Detrás de este lanzamiento se esconde un dato crucial: el Brusky no nace de un desarrollo totalmente nuevo dentro de Kawasaki, sino que viene de la planta de Modenas en Malasia. Es, en el fondo, un Modenas Karisma 125S al que se le cambió el nombre. Esta estrategia no es inédita para la firma japonesa, que ya había usado fabricantes externos —como KYMCO en el caso de los J125 y J300— para producir modelos específicos de moto.

En Filipinas, por ejemplo, el nuevo modelo se comercializa por 77.000 pesos filipinos, que al cambio actual equivalen a poco más de 1.100 euros. Un valor muy contenido que refleja la intención de Kawasaki de competir en un segmento muy sensible al precio, donde cada detalle influye mucho en la decisión de compra de una moto.