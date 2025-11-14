WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más popular en todo el mundo gracias a las distintas funciones que Meta le incorpora, facilitando la comunicación digital. Aunque, esto también genera que la aplicación acumule cada vez más archivos, haciendo así que la memoria del teléfono colapse y el dispositivo comience a tildarse y funcionar lento.
La nueva función para vaciar la papelera de WhatsApp en pocos pasos y liberar memoria en el teléfono
Para que esto deje de pasar, es recomendable vaciar la papelera de WhatsApp. Si bien la aplicación no cuenta con un apartado específico de este tipo (tal como sucede con las computadoras, por ejemplo), sí tiene una herramienta para borrar archivos pesados y así liberar memoria en el teléfono.
Conocé la nueva función para vaciar la papelera de WhatsApp
En este marco, el sitio especializado WABetaInfo anunció que Meta lanzó una versión beta para Android en donde incorpora una nueva función para borrar los archivos de WhatsApp y así liberar espacio con mayor facilidad. Esta herramienta, en pocas semanas, también estará disponible para iOS.
En concreto, para esta versión beta exclusiva de Android bajo el número 2.25.34.5, WhatsApp mejora las herramientas de gestión de almacenamiento, facilitando a los usuarios la organización de sus chats y evitando que el teléfono colapse por falta de memoria.
De esta forma, la última actualización beta ofrece en la pantalla de la aplicación una ventana bajo la leyenda "Gestionar almacenamiento". Allí se podrán borrar chats con opciones para eliminar mensajes o categorías específicas de archivos multimedia, algo que facilita la selección de fotos, videos, audios y stickers.
En versiones anteriores, los usuarios podían seleccionar la opción “Borrar chat” directamente en el menú de opciones, junto a una alerta de confirmación y también una que incluía la opción de eliminar archivos multimedia de la galería del dispositivo.
Ahora, WhatsApp introduce una nueva ventana emergente en donde podemos eliminar también los mensajes destacados, algo que ayuda a prevenir la pérdida accidental de información importante o archivos adjuntos marcados como importantes.
Además, en lugar de una única opción de "Borrar todo", ahora podremos elegir entre eliminar todos los mensajes conservando los archivos multimedia o borrar solo los archivos multimedia del chat. Antes de confirmar, WhatsApp nos mostrará también cuánto espacio de almacenamiento liberaremos tras eliminar lo seleccionado.
Si bien esta nueva opción para vaciar la papelera de WhatsApp se encuentra en prueba beta y es exclusiva de Android, seguramente supere esta etapa y en cuestión de semanas esté disponible para todos los teléfonos.