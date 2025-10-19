La nueva función que llega a los Smart TV para convertir televisores en elementos de decoración del hogar

Si bien cualquier Smart TV ocupa un lugar central en el hogar por las aplicaciones que trae para garantizar entretenimiento a toda hora, los televisores de LG pueden cumplir, además, otro rol. Es que una reciente actualización que la compañía está realizando para estos dispositivos nos permitirá transformar los artefactos en elementos de decoración.
En las últimas semanas se supo que un desarrollo significativo por parte de LG busca redefinir el rol de sus televisores en el hogar, transformándolos de simples pantallas a elementos activos de la decoración, incluso cuando no están en uso.
La compañía ha anunciado en su sitio web el lanzamiento de la función Gallery+, una mejora que no solo estará disponible para sus modelos más recientes de 2025, sino que también será implementada en los televisores inteligentes de gamas anteriores a través de una actualización de software. De esta forma, LG democratiza el acceso a esta funcionalidad, evitando que los usuarios tengan que adquirir un equipo nuevo para disfrutarla.
Gallery+ está diseñada para convertir el televisor en un sofisticado marco digital, con el objetivo de eliminar la presencia de la molesta "pantalla negra" cuando el artefacto está apagado. Este servicio permite a la pantalla mostrar una vasta colección de más de 4.000 imágenes de alta calidad. El contenido disponible es variado e incluye una selección de obras de arte reconocidas, impresionantes paisajes naturales, escenas memorables de películas, fotografías temáticas y hasta creaciones artísticas inspiradas en videojuegos.
La experiencia es altamente personalizable. Los usuarios tienen la opción de elegir entre visualizar las imágenes de forma estática o configurarlas como presentaciones de diapositivas dinámicas, con la posibilidad de añadir música de fondo para crear un ambiente particular. La función también cuenta con tecnología para adaptar automáticamente el brillo de la imagen a la luz ambiental de la habitación, logrando que el contenido se integre de manera más natural en el entorno.
Además, como si fuera poco, esta característica exclusiva para televisores LG puede funcionar en modo de visualización constante (Always-On) o activarse como un salvapantallas. También vale la pena destacar que esta herramienta se puede integrar con Google Fotos para utilizar imágenes que tenemos almacenadas en la nube de nuestro teléfono.
Para activar esta función en tu Smart TV LG tendrás dos opciones: una versión gratuita con una selección de imágenes limitada, y una opción de pago o suscripción, que brinda acceso completo a la colección entera, la cual se amplía con nuevas obras y contenidos cada mes.