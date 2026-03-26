Emilia Mernes vs. María Becerra: el video épico que la IA hizo realidad en medio del escándalo

En el video no faltan las tomas de recursos en las que salen figurones argentinos de las redes, la música y la televisión. Entre ellos Tini Stoessel, Lali Espósito, Martín Cirio, Yanina Latorre y hasta Duki, novio de Emilia Mernes.

Este tipo de contenido demuestra cómo las herramientas generativas están redefiniendo el consumo de celebridades. Ya no se trata solo de la música o los rumores de pasillo, sino de ver a nuestras estrellas convertidas en protagonistas de sagas épicas. Mientras el "unfollow" de Tini sigue dando que hablar, la IA nos regala una tregua visual donde el único enfrentamiento es por el trono de la ciencia ficción argentina.