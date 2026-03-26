En el mundo real, la calma parece haberse roto para Emilia Mernes. En los últimos días, los portales de espectáculos y las redes sociales no hablan de otra cosa que de un supuesto "coqueteo" entre la cantante y un jugador de la Selección argentina. El rumor cobró fuerza de "confirmación" para muchos fans cuando notaron que Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia en Instagram, un gesto que desató una reacción en cadena: miles de seguidores de la "Triple T" imitaron la acción, marcando una grieta profunda en el fandom del pop local.
Emilia Mernes vs. María Becerra: el video épico que la IA hizo realidad en medio del escándalo
Mientras las redes arden por un supuesto conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel que involucra a la Selección, una impactante creación de Inteligencia Artificial imagina a las referentes del pop urbano enfrentadas en una batalla futurista.
Sin embargo, en el universo paralelo de la Inteligencia Artificial, la rivalidad tomó un giro mucho más cinematográfico. La cuenta de Instagram @ia_art_vision publicó un video que se volvió viral en cuestión de horas, donde sitúa a Emilia y a María Becerra en una atmósfera post-apocalíptica digna de una película de acción o un videojuego de última generación.
La calidad lograda en el clip es asombrosa: texturas hiperrealistas, armaduras futuristas y una narrativa visual que explota el carisma de ambas artistas. La publicación en @ia_art_vision ya cosecha miles de likes y comentarios, donde los usuarios no solo elogian el nivel técnico de la edición, sino que también aprovechan el espacio para debatir sobre los bandos en el reciente escándalo mediático.
En el video no faltan las tomas de recursos en las que salen figurones argentinos de las redes, la música y la televisión. Entre ellos Tini Stoessel, Lali Espósito, Martín Cirio, Yanina Latorre y hasta Duki, novio de Emilia Mernes.
Este tipo de contenido demuestra cómo las herramientas generativas están redefiniendo el consumo de celebridades. Ya no se trata solo de la música o los rumores de pasillo, sino de ver a nuestras estrellas convertidas en protagonistas de sagas épicas. Mientras el "unfollow" de Tini sigue dando que hablar, la IA nos regala una tregua visual donde el único enfrentamiento es por el trono de la ciencia ficción argentina.