Con estos trucos debes limpiar tu celular para dejarlo libre de bacterias

Están fabricadas de Poliuretano Termoplástico (TPU). Los fabricantes eligen este material porque es flexible, duradero y difícil de romper. También absorbe los impactos y es resistente a la grasa, a los aceites y al calor, es así que es la mejor opción de proteger tu celular.

Pero no es un material perfecto, y su degradación se ve en el cambio de la tonalidad. Con los meses de uso se va poniendo amarillo. No te preocupes, si tu funda se ha puesto amarilla puedes dejarla como nueva. Y te traigo 4 trucos que son muy eficientes para dejarla asi.

Celular.jpg Con estos trucos la funda de tu celu va a tener más vida útil.

Los trucos para dejar tu celular divino

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato nos da siempre soluciones para diferentes asuntos del hogar. Y también sirve para limpiar la funda transparente del celular y no dejar ningún olor. Solo vas a necesitar una cucharada de bicarbonato de sodio y un cepillo de dientes que ya no uses.

En un bowl coloca una cucharada sopera de bicarbonato y una cucharadita de agua tibia. Mezclalo hasta que consiga una consistencia pastosa. Una vez que tome esa densidad, colocalo encima de tu funda transparente, refregá con tu cepillo viejo unos 5 minutos. Deja el producto descansar sobre la funda unos 40 minutos más. Después, retira !y vas a ver relucir tu funda de nuevo!

Alcohol

Cortita y al pie, como no gusta a los futbolistas.

Pon alcohol en un spray. Rocialo sobre la funda del celular. Pasale una tela o trapo que ya no uses. Va a quedar hermoso.

Lavandina

Si tu funda transparente está amarilla hace ya varios meses y te seguís preguntando cómo limpiarla, te recomendamos el método de la lavandina.

Protege la superficie con un film, para no dañarla y en un balde colocá de agua y de lavandina. Después, sumerge tu funda amarillenta por media hora. ¡Y listo!

Vinagre de alcohol

El vinagre de alcohol usado en la proporción correcta puede quitar manchas de donde sea y desinfectar perfectamente cualquier superficie, y sobretodo, tu celular.

En un difusor coloca 2/4 de vinagre de alcohol y el resto agua tibia. Mezclalo y ¡listo! Ya tenés tu difusor de vinagre.

Y antes que te vayas, te cuento los trucos para que tu plancha quede hermosa cuando se quemó la ropa: los trucos caseros de la abuela para limpiar la plancha quemada.