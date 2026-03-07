Cómo cargar la batería del celular cuando no hay luz: este es el mejor truco

La escena es de terror cuando se corta la luz, afuera ruge la tormenta y vos mirás la pantalla de tu celular con un 12% de batería que baja como si tuviera un agujero.

Si tenés un vehículo tenés una usina eléctrica de 12V a tu disposición. Es, probablemente, la fuente más confiable de energía que vas a encontrar durante un corte prolongado.

Conectando un adaptador al encendedor o usando el puerto USB que ya traen los modelos modernos, podés darle vida a tu celular en un par de horas.

El gran error que comete la mayoría es cargar el celular con el motor apagado, esto puede liquidar la batería del auto y dejarte a pie.

El motor tiene que estar encendido para que el alternador haga su magia. Y lo más importante, una advertencia de vida o muerte: nunca, bajo ninguna circunstancia, prendas el motor dentro de un garaje cerrado.

En un apagón, la gestión del consumo es tan importante como la carga. Lo primero que tenés que hacer es activar el "Modo Ahorro Extremo".

Esto deja el teléfono casi como un "ladrillo" de los viejos, solo llamadas y mensajes de texto, pero estira la duración de las horas a días.

Cómo cargar el celular cuando se corta la luz: usar una laptop

Mucha gente se olvida de que su computadora portátil es, en esencia, un "Power Bank" gigante con teclado. Una laptop promedio tiene una batería que puede cargar un celular de tres a cinco veces completas. Solo necesitás el cable USB y listo.

Muchas notebooks modernas tienen un puerto USB específico (generalmente marcado con un ícono de un rayito) que permite pasar energía al celular incluso si la computadora está apagada o en modo suspensión.

Si tu laptop tiene que estar encendida para cargar, bajale el brillo a cero, apagale el Wi-Fi y cerrá todo lo que no uses para que no "se coma" ella misma la energía que tu teléfono necesita desesperadamente.

Fuente: iprofesional.com