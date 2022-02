"Luego de la resolución vertida por la Suprema Corte de Justicia (que dejó sin efecto la ordenanza que prohibía la elección de la reina departamental y dejaba en manos de la Comuna la elección de una representante), la Municipalidad de Guaymallén me convocó y oficializó como su representante, y me siento con el compromiso de asumir este nuevo desafío. Por este motivo, durante las últimas horas me sentí presionada, agredida y amenazada con el objetivo de no representar al departamento en el que nací, me crié, vivo y trabajo", agregó Sofía.