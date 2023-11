YSY A presenta su nuevo disco "El after del After" en el Arena Maipú

Respetando las raíces del trap, comprendiendo y aprovechando su naturaleza ecléctica y mutante, la versátil discografía de YSY A plantea un intenso recorrido por su experiencia en las calles de Buenos Aires, alternando siempre entre la luz y la oscuridad, con un estilo y un flow incomparables. Una discografía que condensa y redefine por completo al trap argentino –conectándolo con nuestra música popular– y que siempre encuentra a un verdadero artista como YSY A invitándonos a conocer su complejolaboratorio sonoro.

Luego de haber hecho historia de la mano de ‘Trap de Verdad’ con un Luna Park, agotado en pocas horas, un tour nacional y dos Estadio Obras por completo sold out, YSY A redobló la apuesta llevó su Gira de Clásicos por toda la Argentina, México y a España con un éxito absoluto. Colgando el cartel de “Tickets Agotados” por venues de todo el mundo, a pura euforia y energía, el máximo exponente del trap dejó en claro que su show es el mejor del país.

El siguiente paso tenía que ser aún más grande: a finales del año pasado, YSY A se dispuso a celebrar un nuevo 11/11 junto a sus fieles fanáticos con el inicio de una nueva etapa de la mano de ‘YSYSMO’, un disco con el cual logró el récord de un artista argentino posicionado como el #4 TOP ALBUMS debut global y, con 4 tracks en el top 10 debuts mundiales, YSYSMO se convierte en el álbum con el mejor estreno de la historia de Spotify Argentina. Como así también posicionó las 12 canciones del álbum en el top 100 de Billboard Argentina. “Por primera vez en la historia de nuestro chart, un artista logra debutar con todos los temas de un disco en la semana de su debut.” mencionan desde Billboard Argentina.

El anuncio del show con el que cerrará el año 2023, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con una capacidad de 45.000 personas, no hace más que agigantar la leyenda de alguien que nació para transformar por completo a la música argentina y que está teniendo el más absoluto éxito en su misión histórica. Claro que el camino hacia el estadio de Huracán no fue simple, aunque no por ello poco satisfactorio. Desde la independencia absoluta, eligiendo nadar contra la corriente en un momento en el que el dinero es lo que reina dentro de la configuración del algoritmo,

Alejo pasó de crear y organizar El Quinto Escalón en el Parque Rivadavia, competencia donde se popularizaron y sirvió de trampolín para grandes artistas de la escena Argentina, a llenar venues y estadios en todo el mundo. De soñar con ser un rapero consagrado a que sea una satisfactoria realidad con más de 2,8 millones de seguidores Instagram, más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1.67 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Después de este anuncio, YSY A sigue escribiendo la historia de la nueva música argentina con la salida de su nuevo trabajo de estudio. Otro trabajo destinado a seguir cambiando las reglas del juego: “Los que nos encargamos de innovar, siempre vamos a ser criticados. El problema de la crítica está en esperar que ese disco sea lo que uno quiere que sea y no poder verlo objetivamente”. Titulado ‘El after del after’, este disco encuentra a YSY A navegando por los caminos de la música electrónica, dejando nuevamente en claro que su esencia misma es la constante experimentación conceptual y sonora.

Un nivel de experimentación que no ha hecho más que agrandar la leyenda: cada 11/11, YSY A consigue sorprender a su público con canciones que marcan el ritmo del presente y que definen lo que serán los sonidos del futuro.