El truco para saber qué personas te tienen agendado en WhatsApp

WhatsApp ofrece a los usuarios la opción de configurar su privacidad de manera que puedan elegir qué información compartir con quienes no tienen su número guardado. Si una persona decide limitar quién ve su foto de perfil, su última vez en línea o su estado, incluso aunque esté en un grupo común, podría no ser visible para los miembros del grupo que no están en su lista de contactos.

WhatsApp El truco definitivo para identificar quién no te tiene agendado como su contacto (2).jpg

Sin embargo, existen tantos trucos para saberlo, que este es otro de los más seguros y que va acorde con las actualizaciones de WhatsApp: es sencillo, rápido y muy efectivo.