Vuelve el impresionante tren que une 3 países en un recorrido de 1.300 kilómetros con pasajes muy baratos

Viajar por más de 1.300 kilómetros atravesando 3 países europeos sin bajar del tren deja de ser un proyecto para convertirse en realidad. Una empresa privada anunció el lanzamiento de una nueva conexión ferroviaria internacional que comenzará a operar el 25 de junio y que se perfila como una de las rutas directas más extensas de Europa.
El servicio unirá la ciudad polaca de Przemyl, ubicada cerca de la frontera con Ucrania, con Fráncfort del Meno y su aeropuerto internacional, en Alemania. A lo largo del recorrido también realizará paradas en importantes centros urbanos como Cracovia, Ostrava, Praga, Dresde, Leipzig y Erfurt.
Con boletos desde 10 euros, la propuesta busca ofrecer una alternativa económica, cómoda y sustentable para quienes deseen desplazarse entre Europa Central y Europa del Este sin cambiar de tren.
Un viaje de casi 18 horas con WiFi, aire acondicionado y conexión directa al aeropuerto
Según informó la compañía, habrá una frecuencia diaria en cada sentido. Desde Przemyl, el tren partirá a las 13:31 y llegará al aeropuerto de Fráncfort a las 7:53 del día siguiente. En sentido contrario, saldrá a las 8:27 desde el aeropuerto alemán y arribará a territorio polaco a las 2:23 de la madrugada.
El director ejecutivo de Leo Express, Peter Köhler, destacó el valor estratégico del proyecto: “Con esta nueva ruta, también estamos derribando el Telón de Acero entre Europa Occidental y Europa del Este, conectando importantes nodos europeos y facilitando el acceso a Ucrania”.
La empresa aseguró que el servicio fue diseñado para que las casi 18 horas de trayecto resulten confortables. Los pasajeros contarán con WiFi, enchufes para dispositivos electrónicos, aire acondicionado, además de bebidas y snacks disponibles a bordo.
La nueva conexión también apunta a facilitar los enlaces con vuelos europeos e intercontinentales desde Fráncfort, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes combinan tren y avión o buscan evitar múltiples cambios de transporte durante un mismo viaje.