Vuelve el impresionante tren que une 3 países en un recorrido de 1.300 kilómetros con pasajes muy baratos

Un viaje de casi 18 horas con WiFi, aire acondicionado y conexión directa al aeropuerto

Según informó la compañía, habrá una frecuencia diaria en cada sentido. Desde Przemyl, el tren partirá a las 13:31 y llegará al aeropuerto de Fráncfort a las 7:53 del día siguiente. En sentido contrario, saldrá a las 8:27 desde el aeropuerto alemán y arribará a territorio polaco a las 2:23 de la madrugada.

El director ejecutivo de Leo Express, Peter Köhler, destacó el valor estratégico del proyecto: “Con esta nueva ruta, también estamos derribando el Telón de Acero entre Europa Occidental y Europa del Este, conectando importantes nodos europeos y facilitando el acceso a Ucrania”.

La empresa aseguró que el servicio fue diseñado para que las casi 18 horas de trayecto resulten confortables. Los pasajeros contarán con WiFi, enchufes para dispositivos electrónicos, aire acondicionado, además de bebidas y snacks disponibles a bordo.

La nueva conexión también apunta a facilitar los enlaces con vuelos europeos e intercontinentales desde Fráncfort, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes combinan tren y avión o buscan evitar múltiples cambios de transporte durante un mismo viaje.