"Voy a salir a comprar cigarrillos": la nota que cambio la historia de un famoso pianista en Argentina

Embed - Tenório Jr em 1974 - Universidade Popular TVE [Trecho Retirado do Documentário: Tenório Jr?]

¿Qué ocurrió con Tenório Jr en Buenos Aires?

Tras los shows en el Gran Rex, el pianista Tenório Jr. decidió salir a dar una vuelta. Le dejó una nota a sus compañeros que decía "Voy a salir a comprar cigarrillos", pero minutos después fue interceptado por un grupo de tareas. Dos días más tarde, el 20 de marzo de 1976, el cadáver de un hombre fue encontrado en un terreno baldío en calle Belgrano y Ruta Panamericana, en el partido de Tigre.

En ese momento se inició un expediente, le tomaron las huellas dactilares y le hicieron una autopsia, que determinó que había muerto por impactos de bala. Lo enterraron como NN en el cementerio de Benavídez.

Tenório Jr. estaba casado con Carmen, era padre de cuatro hijos y de uno por nacer cuando desapareció para siempre, en Buenos Aires. Tenía sólo 35 años.

La historia de Tenório Jr llevada al cine

El caso de Tenório Jr. fue llevado al cine con la película "Atiraram no pianista", dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal. Se trata de una película animada, y la banda sonora de la película incluye música de João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinicius de Moraes y Paulo Moura.

Esta producción sigue a un periodista musical de Nueva York, en la voz del actor Jeff Goldblum, que comienza una investigación detrás de la misteriosa desaparición del pianista brasilero.

Embed - Atiraram no Pianista | Trailer Legendado | 26 de Outubro nos cinemas

¿Cómo se identificaron los restos de Tenório Jr.?

Casi 50 años después de la desaparición del pianista brasilero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lo identificó gracias al cotejo de huellas dactilares. Había sido acribillado y enterrado como NN en el cementerio de Benavídez.

La familia de Tenório Junior, explicó el EAAF, recibió la noticia a través de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP) de Brasil y del fiscal Iván Marx.