Vinagre para sacarle el sarro al cepillo de dientes: cómo usarlo y qué tener en cuenta

Siempre es conveniente tener cerca una botella de vinagre blanco de alcohol, y no exclusivamente para cocinar o preparar recetas. El vinagre, como muchos otros productos naturales y cotidianos, usado correctamente, puede eliminar ciertos tipos de sustancias, gérmenes y microorganismos.
Un ejemplo de lo anterior es el sarro; esa sustancia blanca se suele formar en las canillas del baño, en la flor de la ducha, en la tetera del mate e incluso en los dientes. El sarro también afecta a otros objetos del hogar, como el cepillo de dientes o la placa de contención. Dos elementos que, por seguridad, siempre deberían estar impecables.
Hace algunos días noté que mi cepillo de dientes tenía en todo el borde y entre las cerdas líneas de manchas amarillas y sedimentos de sarro. Descartarlo no era una opción, ya que el cepillo es relativamente nuevo, considerando los plazos recomendados para llevar a cabo un cambio.
¿Qué es el sarro y por qué el vinagre lo elimina?
El sarro es una sustancia blanquecina que se produce cuando se acumulan minerales y bacterias en algunas zonas de los dientes. A diferencia del sarro de las cañerías, que solo está formado por cúmulos de minerales del agua, este sarro tiene un origen biológico y propio de la boca.
El sarro de los dientes y en el cepillo de dientes puede ser peligroso. Esta placa bacteriana calcificada, amarillenta o marrón, a la larga puede generar inflamación, mal aliento, caries, gingivitis y pérdidas de piezas dentales.
Por eso se recomienda realizar limpiezas trimestrales con profesionales y cuidar el lavado de dientes diario, incluyendo hilo dental, usando cepillos adecuados y manteniendo la frecuencia de lavado. El vinagre es un ácido corrosivo y natural que remueve este tipo de manchas a la vez que desinfecta las superficies.
Cómo usar vinagre para desinfectar el cepillo de dientes
Cuando el cepillo de dientes es viejo, tiene más de tres meses, está deshecho o tuviste alguna enfermedad en la boca como herpes, tienes que tirarlo a la basura.
Si el cepillo de dientes accidentalmente se te cayó al piso por unos segundos, o se llenó de sarro en el interior de las cerdas, pero está nuevo o lo compraste hace poco, puedes desinfectarlo bien con vinagre.
Simplemente debes colocar en un vaso partes iguales de agua y vinagre blanco. Coloca el cepillo de dientes en el interior y déjalo en remojo durante toda la noche. Este procedimiento está avalado por dentistas expertos.
Al día siguiente, remueve y refriega con tus manos limpias las cerdas del cepillo de dientes para eliminar el sarro despegado, aunque notarás que casi no queda sarro. Si deseas una limpieza profunda, coloca el mango del cepillo en vinagre por unas horas para remover la capa negra que se forma en la punta.