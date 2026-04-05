Vinagre para sacarle el sarro al cepillo de dientes: cómo usarlo y qué tener en cuenta

¿Qué es el sarro y por qué el vinagre lo elimina?

El sarro es una sustancia blanquecina que se produce cuando se acumulan minerales y bacterias en algunas zonas de los dientes. A diferencia del sarro de las cañerías, que solo está formado por cúmulos de minerales del agua, este sarro tiene un origen biológico y propio de la boca.

El sarro de los dientes y en el cepillo de dientes puede ser peligroso. Esta placa bacteriana calcificada, amarillenta o marrón, a la larga puede generar inflamación, mal aliento, caries, gingivitis y pérdidas de piezas dentales.

dientes sucios El sarro puede ser un problema si no se trata a tiempo.

Por eso se recomienda realizar limpiezas trimestrales con profesionales y cuidar el lavado de dientes diario, incluyendo hilo dental, usando cepillos adecuados y manteniendo la frecuencia de lavado. El vinagre es un ácido corrosivo y natural que remueve este tipo de manchas a la vez que desinfecta las superficies.

Cómo usar vinagre para desinfectar el cepillo de dientes

Cuando el cepillo de dientes es viejo, tiene más de tres meses, está deshecho o tuviste alguna enfermedad en la boca como herpes, tienes que tirarlo a la basura.

Si el cepillo de dientes accidentalmente se te cayó al piso por unos segundos, o se llenó de sarro en el interior de las cerdas, pero está nuevo o lo compraste hace poco, puedes desinfectarlo bien con vinagre.

cepillo de dientes y vinagre En algunos casos el cepillo de dientes se puede desinfectar, pero en otros se tiene que descartar sin falta.

Simplemente debes colocar en un vaso partes iguales de agua y vinagre blanco. Coloca el cepillo de dientes en el interior y déjalo en remojo durante toda la noche. Este procedimiento está avalado por dentistas expertos.

Al día siguiente, remueve y refriega con tus manos limpias las cerdas del cepillo de dientes para eliminar el sarro despegado, aunque notarás que casi no queda sarro. Si deseas una limpieza profunda, coloca el mango del cepillo en vinagre por unas horas para remover la capa negra que se forma en la punta.