Vinagre en el termotanque: cómo limpiar paso a paso este aparato de casa

El vinagre blanco (ácido acético) funciona como un desincrustante natural gracias a su pH ácido. Al entrar en contacto con el carbonato de calcio (que es alcalino), se produce una reacción química que disuelve el sarro, transformándolo en sustancias solubles que pueden ser arrastradas fácilmente por el agua.

vinagre de limpieza Es una alternativa ecológica que no daña el esmaltado interno del tanque ni las tuberías de la casa.

Cómo usar vinagre blanco para limpiar el termotanque

Para limpiar un termotanque muy sucio, lo primero y principal es vaciarlo. Cierra la llave de paso de agua fría y apaga el gas o desenchufa el equipo. Abre la válvula de purga en la base del termo (puedes conectar una manguera) y deja salir el agua acumulada junto con los sedimentos sueltos.

Cuando el aparato ya esté vacío, utiliza el ingreso de agua fría para introducir el vinagre. Lo ideal es usar vinagre blanco de limpieza y ayudarte con un embudo para colocar el vinagre en el aparato. Coloca unos 5 litros de vinagre y agua.

Para que el truco sea efectivo, deja que el ácido actúe durante al menos 8 horas. Lo ideal es realizar este proceso por la noche para no interrumpir el uso del agua en la casa. Abre nuevamente la entrada de agua para que el flujo limpie los restos de sarro disuelto y expulse el olor a vinagre.

Medidas de seguridad indispensables para limpiar un termotanque

Antes de comenzar a limpiar, es fundamental seguir estas precauciones para evitar accidentes:

sarro en el termotanque Implementar este hábito de limpieza una vez al año prolongará la vida útil de tu equipo y ayudará a mantener las finanzas de tu casa bajo control al reducir el consumo energético.

Nunca manipules un termotanque eléctrico sin haberlo desenchufado previamente. En modelos a gas, asegúrate de que la llave esté totalmente cerrada.

Realiza el vaciado cuando el agua esté tibia o fría para evitar quemaduras graves al manipular la válvula de purga.

Bajo ninguna circunstancia enciendas el termotanque si no está lleno de agua. Si las resistencias eléctricas calientan en seco, se quemarán instantáneamente.

Aunque el vinagre es seguro, su olor puede ser fuerte en espacios cerrados; mantén el área ventilada durante el proceso.