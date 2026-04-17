Vinagre en el termotanque: cómo limpiar paso a paso este aparato de casa

Uno de los problemas más comunes en cualquier casa es la acumulación de sedimentos en los electrodomésticos que manejan agua caliente. Por eso, aprender a limpiar el termotanque con vinagre se ha convertido en uno de los trucos de mantenimiento preventivo más valorados por su eficacia y bajo costo.
¿Por qué el vinagre remueve el sarro?
El sarro es, esencialmente, una acumulación de carbonato de calcio y otros minerales presentes en el agua corriente. Con el tiempo, estos minerales se solidifican debido al calor, creando una costra dura que actúa como aislante térmico. Esto hace que el termotanque tarde más en calentar y consuma mucha más energía.
El vinagre blanco (ácido acético) funciona como un desincrustante natural gracias a su pH ácido. Al entrar en contacto con el carbonato de calcio (que es alcalino), se produce una reacción química que disuelve el sarro, transformándolo en sustancias solubles que pueden ser arrastradas fácilmente por el agua.
Cómo usar vinagre blanco para limpiar el termotanque
Para limpiar un termotanque muy sucio, lo primero y principal es vaciarlo. Cierra la llave de paso de agua fría y apaga el gas o desenchufa el equipo. Abre la válvula de purga en la base del termo (puedes conectar una manguera) y deja salir el agua acumulada junto con los sedimentos sueltos.
Cuando el aparato ya esté vacío, utiliza el ingreso de agua fría para introducir el vinagre. Lo ideal es usar vinagre blanco de limpieza y ayudarte con un embudo para colocar el vinagre en el aparato. Coloca unos 5 litros de vinagre y agua.
Para que el truco sea efectivo, deja que el ácido actúe durante al menos 8 horas. Lo ideal es realizar este proceso por la noche para no interrumpir el uso del agua en la casa. Abre nuevamente la entrada de agua para que el flujo limpie los restos de sarro disuelto y expulse el olor a vinagre.
Medidas de seguridad indispensables para limpiar un termotanque
Antes de comenzar a limpiar, es fundamental seguir estas precauciones para evitar accidentes:
- Nunca manipules un termotanque eléctrico sin haberlo desenchufado previamente. En modelos a gas, asegúrate de que la llave esté totalmente cerrada.
- Realiza el vaciado cuando el agua esté tibia o fría para evitar quemaduras graves al manipular la válvula de purga.
- Bajo ninguna circunstancia enciendas el termotanque si no está lleno de agua. Si las resistencias eléctricas calientan en seco, se quemarán instantáneamente.
- Aunque el vinagre es seguro, su olor puede ser fuerte en espacios cerrados; mantén el área ventilada durante el proceso.