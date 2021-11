Video: vivió en la calle por 35 años en Mendoza y logró reencontrarse con su familia

Embed

Fueron los miembros de la fundación Fierritos Solidarios los que conocieron su historia y decidieron reunilo con su madre en Uruguay.

"Son muchos sentimientos encontrados, porque son muchos años buscando, golpeando puertas, no teníamos la posibilidad de las redes como tenemos ahora. Fue un largo camino con desilusiones, de abandono porque nos cansamos y lo volvíamos a intentar, y nunca llegábamos al propósito. Verlo cuando llegó fue un sueño hecho realidad que muchas veces pensamos que no se iba a dar nunca", explicó Maria Belén Garrasini, la hermana de Pablo a FM Vos y Diario San Rafael, tras el reencuentro.

"Cuando él se fue esperábamos que volviera. Mamá le hizo durante muchos años el pastel de dulce de leche con el que lo esperamos ayer, aunque antes nunca apareció. Después perdimos las ilusiones porque no daba para más ese sufrimiento, pero volvíamos a intentarlo. Pasamos de todo, llegamos a llamar a embajadas de todo el mundo, grupos de gente de búsqueda en todo el mundo y sin embargo estaba re cerca. Nosotros no sabíamos que estaba en Argentina. Su vida fue de andar, no era estable en quedarse en algún lugar", señaló totalmente conmovida.

Historias de vida, reencuentro, persona situacion de calle, san rafael, mendoza.jpg Pablo y algunos de los miembros de Fierritos Solidarios que lo ayudaron a reencontrarse con su familia

Ella misma se encarga de explicar cuál fue la idea del viaje: "Le gustaba recorrer, conocer y recuerdo cuando un día dijo que iba a salir con la intensión de conocer Brasil. Entonces él se fue con esa idea. Nosotros no teníamos la posibilidad económica de salir a otro país ya que mi padre era peón de tambo y mi madre empleada doméstica. No había teléfono, nos escribíamos cartas, pero nunca llegaron. Nos despedimos en un día de noviembre, y no supimos más nada de él".

Curiosamente, también un día de noviembre fue que Pablo volvió a Uruguay gracias a un posteo en las redes sociales y a Silvia Romero de Fierritos Solidarios, que posibilitó que el viaje se hiciera.