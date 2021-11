Video: Viviana Canosa furiosa por el sobreseimiento a Cristina

La reacción de Canosa tras el "sobreseimiento" de Kretina: "La impunidad al palo, somos pel0tudos"

Canosa hizo algunos comentarios que se pudieron escuchar en el anuncio de último momento que sacaba la señal de noticias al aire.

Ni bien terminó el anuncio Canosa dijo: “Esta noticia en vivo me hace pensar que vivo en un país que no me representa, que no me gusta, que me da vergüenza. Me da vergüenza el presidente, me da vergüenza esto".

Luego agregó: "Los jubilados se cagan de hambre, los pibes están desnutridos y se mueren. Nos cortan la Ciudad todo el tiempo los planeros, laburamos para mantenerlos a todos; para que la vocera se nos cague de risa; para que el presidente del Banco Nación se cague de risa de la gente; para que los intendentes quieran ser reelectos de manera indefinida”.

La conductora no paró ahí y prosiguió, ya contra la decisión del Gobierno nacional de prohibir las cuotas en los pasajes al exterior: “Entonces al pueblo no lo dejan viajar, muchas veces por un tratamiento o no llegan los medicamentos oncológicos”.

viviana-canosajpg.jpg Viviana Canosa, la conductora de A24.

En ese contexto, Canosa sostuvo “de verdad que tenemos que hacer una autocrítica enorme porque es una decadencia. Se está premiando la impunidad, estamos premiando a los incorrectos y eso tiene que hacer que la oposición y nosotros nos despertemos porque están ganando los que hacen trampa, están ganando los que viven de la nuestra, están ganando los mentirosos, están ganando las 'Cristinas' y nosotros estamos perdiendo como pelotudos”.

Finalmente la conductora completó: “O sea nosotros perdemos pero no ganamos, nosotros perdemos y perdemos. Y los únicos que pierden y ganan son ellos, y los únicos que ganan y ganan son ellos, y nosotros no. La verdad que, un día raro”.