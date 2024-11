Video: un maipucino emocionó a su hermano con una sorpresa tras un año sin verse

"Romancito," como se lo conoce en redes sociales, tiene 23 años, es oriundo de Maipú y desde 2021 reside en la tierra que su abuela dejó hace 70 años. Fue en busca de nuevos horizontes para "crecer" y explorar nuevos lugares, y hoy se dedica a crear contenido.

Roman3.jpg Una postal de Zaragoza. Gentileza Román Socías

"Fue un momento hermoso que compartimos con mi abuela Loli, a quien amo. Mi hermano es, además, mi gran amigo y con él tengo una profunda complicidad. Lo extraño y hablamos muy seguido," cuenta Román en diálogo con Diario UNO.

Criado entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio, en Maipú, Román estudiaba Comunicación Social en la UNCuyo cuando decidió buscar un futuro lejos de casa. "Necesitaba conocer un mundo nuevo, superarme y enfrentarme a la adversidad, algo que logré. Superé todas las barreras y hoy estoy orgulloso del camino recorrido," reflexiona, mostrando imágenes sonriente en distintos lugares de España: Zaragoza, Huesca, Sevilla, Soria y, por supuesto, Valencia, donde vive.

"Estoy radicado en Valencia capital; esa zona no sufrió los efectos de la DANA, pero me conmovió mucho lo sucedido días atrás en los pueblos afectados", relata.

Roman4.jpg Román vive en España pero nació en Mendoza.

Aunque vive en pareja, a veces carga su mochila y sale en busca de aventuras por alguna provincia de España. Su meta es recorrer todo el país mientras genera contenido para TikTok e Instagram.

"Llevo 21 provincias recorridas y me quedan 29, además de las dos ciudades autónomas en África," comenta, refiriéndose a Ceuta y Melilla, ambas en la costa noroeste del estrecho de Gibraltar.

"Trato de captar lo más curioso e importante: leyendas, historias de vida, gastronomía…", enumera. También planea hacer lo mismo en todas las provincias argentinas cuando regrese al país, algo que tiene proyectado a futuro.

"Romancito" confiesa que extraña mucho su provincia, aunque, afortunadamente, puede visitarla con frecuencia, lo cual lo enorgullece.

No solo grabó la sorpresa para su hermano. Primero lo hizo con su abuela, hija de un militar que llegó al país con su familia a los 10 años, escapando de la dictadura de Franco. "Ella es mi fan número uno y también tiene redes: TikTok, Instagram y YouTube. Me sigue siempre, me pone likes y sabe grabar y comentar videos para apoyarme", señala, y agrega: "Es mi mejor amiga". Las vueltas de la vida: Román vivió un tiempo en Albacete, justamente la tierra de la que escapó su abuela siendo niña.

También registró el momento en que sorprende a su papá, productor de seguros, al aparecer en el jardín.

"Tengo mucho para contar en esta vida que me encanta llevar. Voy aprendiendo en el camino y estoy feliz porque logré encontrarme", concluye el entrevistado, compartiendo su Instagram: @romansocias.