La Legislatura está a un paso de reformar el uso del celular a la hora de manejar.

"La norma vigente es de la época en que había mensajería de texto con las viejas pantallas de celulares y necesita ser aggiornada. Lo que estamos diciendo es que la utilización de pantallas con manos libres no interfiere en el manejo, ya que de hecho los vehículos ya cuentan con esas pantallas incorporadas, porque los sistemas de geolocalización son claves para varios trabajos, como es el caso de los choferes profesionales", marcó Serra para defender su proyecto. A eso apuntó también este martes cuando fue invitado a exponer su proyecto en la comisión de LAC.

En la letra de esa propuesta se establece que se permitirá el uso de sistemas manos libres o conexiones inalámbricas, siempre que se programen antes de iniciar el viaje o cuando el vehículo esté detenido y estacionado de manera segura.

truco, celular.avif El proyecto permite el uso de sistemas manos libres o conexiones inalámbricas.

Además, se busca generar restricciones para el uso de geolocalización. Las aplicaciones de navegación, tan frecuentes entre conductores, podrán usarse únicamente en las pantallas incorporadas al vehículo o en un soporte que no interfiera con la visibilidad del conductor. Esto reduce los riesgos de distracción y garantiza que el conductor no quite la vista del camino.

Qué prohíbe la ley actual

El inciso 9 del artículo 52 de la ley provincial 9024 que está vigente penaliza el uso de tecnología y esto ha quedado obsoleto.

"En todos los vehículos, haciendo uso de sistemas de telefonía móvil o análoga, auriculares, utilizando pantallas o monitores de videos similares en el habitáculo del conductor y cualquier otro medio de comunicación inalámbrico, o adaptado que influyan en la disminución de atención del conductor, como así también el envío o recepción de mensajería instantánea".

Serra se encargó de marcar que gran parte de ese inciso quedó obsoleto y que además hoy existe tecnología que está probado que no distrae al conductor sino que lo asiste en su trabajo para llegar a determinadas direcciones. Por tanto, el uso de esta tecnología no debería generar sanciones injustas para quienes usan esos sistemas.

"No pueden prohibirse completamente las pantallas en el habitáculo del conductor, ya que la mayoría de los vehículos modernos vienen con ellas incorporadas de fábrica. Además, el uso de dispositivos manos libres permite mantener la atención en el volante, ya que el conductor no necesita realizar manipulaciones manuales para comunicarse", insistió.

Según pudo chequear Diario UNO la intención es avanzar rápidamente, dado que esta actualización en la legislación de tránsito responde a una demanda creciente por parte de los ciudadanos y de los agentes viales. La comisión también está evaluando otros proyectos relacionados con el tránsito y la seguridad vial, lo que evidencia el compromiso de la provincia con una normativa acorde a los tiempos actuales.