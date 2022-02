Video: un hombre murió mientras hacía ejercicio en un gimnasio

En el video se ve como el hombre se desvanece mientras se encontraba en una de las máquinas. Dos hombres lo ven caer pero uno se mueve hacia otro extremo del gimnasio, mientras que el segundo continúa haciendo ejercicios como si nada hubiese pasado.

Finalmente, una tercera persona es la que se acerca a ver qué había pasado y luego se van acercando otros.

Joven muere realizando ejercicios en gimnasio de SJL

La familia de la víctima por su parte se quejaron de que los encargados del gimnasio no saben técnicas de primeros auxilios y criticaron el modo en que actuaron. También reclamaron que no hayan llevado a la víctima a un hospital de manera inmediata.

"Esperaron 50 minutos para llamar a un familiar, esperaron a que el familiar demore media hora más en llegar, para poder a gritos pedir que lo llevaran. El hospital está a la espalda y no es posible que no lo puedan llevar. Hay una clínica a menos de media cuadra, ¿por qué no lo auxiliaron?", manifestaron.