Video polémico: grabó como el Gobierno le regaló una Beca Progresar y una notebook

video polemica 3.png

En las imágenes que se hicieron viral en las redes e hicieron "hervir la sangre" a millones de argentinos, se puede ver a dos jóvenes caminando, con los brazos cargados de cajas, festejando y mostrándole al mundo lo que tenían en sus manos. "Ustedes dicen que no vengo a la escuela. Me dieron compu y mercadería. ¿¡Que no vamos a querer venir a la escuela!? Imaginate" dijo mirando a cámara, sin ningún tipo de vergüenza.

La polémica no terminó ahí, sino que se agravó aún más cuando la chica de Buenos Aires comentó que, además de la computadora "cobramos Plan Progresar y llenos de mercadería". En el mismo video la adolescente mostró su casa con lo que recibió en una de las cajas de mercadería: un aceite, una lata de arvejas, un paquete de arroz, harina, una caja de puré de tomate, entre otros artículos.

Luego de "caretear" todo lo que recibió, se puso a mostrar su computadora de Conectar Iguakdad: "Miren, re cheto. Vamos a ver cómo se prende esto. Vieron gente, no solamente voy por la Beca Progresar a la escuela. También voy por la compu y la mercadería que me dan todos los meses y me salva para comer todos los días. Sabés cómo voy a la escuela al pedo. Cheto mal" cerró en el polémico video.