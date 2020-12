"¡¿Florencia, está?. No está. ¿Florencia, está?. No está. ¿Florencia, está?. No está. Entonces busque, busque Gobierno busque!". El canto y la consigna se escucharon fuerte en la noche de este miércoles en Maipú. En poco tiempo más de 100 personas, la mayoría mujeres, se convocaron para reclamar por la aparición de Florencia Romano, la adolescente de 14 años de la que no se tienen datos desde el sábado 12 y cuya búsqueda se ha intensificado en las últimas horas por parte de la Justicia mientras una pareja detenida está sospechada de estar involucrada en el caso.