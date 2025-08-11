Video: impactantes imágenes del terremoto de 6,1 en Turquía

Más recientemente, en 2020, un terremoto de magnitud 6,7 en la ciudad de Elazig provocó 41 víctimas mortales.

Gran terremoto en Turquía

Este domingo 10 de agosto, un sismo de magnitud 6,1 impactó la provincia noroccidental de Balikesir, en la región de Mármara, causando la caída de al menos diez edificaciones y causando múltiples heridas. El epicentro se registró en la ciudad de Sindirgi, a una profundidad de 11 kilómetros, según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alertarojanot/status/1954604642186174666&partner=&hide_thread=false EN DESARROLLO: Se derrumban edificios tras un fuerte terremoto en el oeste de Turquía. Operación de rescate en marcha.pic.twitter.com/LLYjpioWlx — Alertageo (@alertarojanot) August 10, 2025

El temblor se produjo a las 19:53 hora local (16:53 GMT) y se sintió en un amplio radio que incluyó grandes urbes como Estambul, situada a más de 200 kilómetros del epicentro, así como Esmirna, Bursa y Kocaeli. En apenas una hora, se registraron al menos seis réplicas de magnitud superior a 4

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alertarojanot/status/1954614424389509292&partner=&hide_thread=false El videos muestran el temblor provocado por el terremoto de magnitud 6.1 que azotó el oeste de Turquía...pic.twitter.com/Hj9z5g9LnG — Alertageo (@alertarojanot) August 10, 2025

Este desastre dejó 53.537 muertos en Turquía y más de 6.000 en Siria, además de desplazar a unos 3 millones de personas. La magnitud de la tragedia obligó a declarar 11 provincias turcas como zonas de emergencia. Las Naciones Unidas y decenas de países se sumaron a una operación internacional de rescate y ayuda.