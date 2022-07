Video: el Negro Enrique destrozó a Hernán Lombardi y Macri

"Estaba mirando la tele tranquilamente y de repente aparece este señor, Hernán Lombardi, muy sueltito de cuerpo hablando y enseñando como se debe conducir la Argentina. Lombardi, ¿vos fuiste gobierno? ¿Te acordás? Estuviste con Mauricio Macri y fueron un desastre, y ahora dan clases. Usted no tiene que dar clases, tiene que dar explicaciones", empezó diciendo el ex mediocampista campeón del mundo.

El "Negro" Enrique cargó contra Hernán Lombardi. #shorts

Y agregó: "Todo el mundo me dice: 'no te metas', 'callate la boca', estoy podrido de callarme la boca, hermano. Yo también soy argentino, amo este país, y mucho más que vos Lombardi, no tengas duda, y defiendo la bandera argentina mucho más que vos".

"Dejá de dar lecciones, que ustedes cuando fueron gobierno hicieron un desastre", concluyó el duro mensaje que lo convirtió en viral.