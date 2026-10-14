VIDEO: el día que el Roña Castro fingió estar vencido y metió un zurdazo histórico

Incluso el árbitro de la pelea, el sudafricano Stanley Christodoulou, evaluaba seriamente detener las acciones para resguardar la integridad física del argentino. Sin embargo, en el momento de mayor dramatismo, emergió la viveza criolla que tanto caracteriza a los nuestros.

El Roña Castro tendió una trampa maestra: se recostó deliberadamente contra las cuerdas, aflojó las manos y simuló estar completamente agotado y noqueado para incitar la confianza ciega de su oponente. Cuando Jackson se abalanzó para dar el estocada final, el argentino sacó un zurdazo furibundo al mentón que derrumbó a su rival al instante.

Un hito inmortal del boxeo argentino

Pese al desesperado intento del norteamericano por reincorporarse, el impacto fue definitivo. Castro se coronó campeón mundial en una definición insólita que fue galardonada por la prestigiosa revista The Ring como el "Nocaut del Año" de 1994.

Con el dolor que genera la muerte de una figura tan querida como el Roña Castro, el mundo del boxeo despide no solo a un peleador fuera de serie, sino al autor de una de las maniobras más astutas e impactantes que se hayan visto arriba de un cuadrilátero.