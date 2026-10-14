Adiós al Roña Castro: la desgracia más importante de su vida que casi nadie conoce y es sorprendente

El diagnóstico médico inicial fue demoledor: le aseguraron que le costaría volver a caminar y que cualquier carrera deportiva, incluso el boxeo, quedaba completamente descartada.

El revivir del Roña Castro junto al boxeo

Desafiando todo pronóstico médico, el Roña Castro realizó una rehabilitación intensiva y clandestina (haciendo ejercicios por su cuenta) y solo cuatro meses después del accidente se subió por primera vez a un ring profesional, iniciando la carrera en el boxeo que lo llevaría a ser campeón del mundo.

Roña Castro: otros dos datos de color muy poco recordados

Peleó en un penal ante reclusos: en 2008, ya retirado del circuito profesional, organizó una pelea de exhibición dentro del Penal de Olmos ante los propios reclusos para promover el deporte como herramienta de reinserción social.

Fue sobreviviente de dos accidentes gravísimos: además del choque en moto de joven, en 2005 sobrevivió a un tremendo accidente en auto sobre la Avenida General Paz donde se fracturó varias costillas y sufrió un colapso pulmonar, del cual también se recuperó milagrosamente.

El adiós al Roña Castro

La muerte del Roña Castro ocurrió en las primeras horas del miércoles, mientras el ex boxeador se encontraba en las instalaciones de un reconocido bingo de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

De manera repentina, el Roña Castro sufrió un colapso que motivó la rápida intervención de los presentes y la solicitud de una ambulancia de emergencia.