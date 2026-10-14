El dato curioso más sorprendente y menos conocido de la vida del Roña Castro, quien murió este miércoles de manera repentina a los 59 años de edad, es que estuvo al borde de la muerte en su juventud, cuando estaba preparándose para saltar al mundo del boxeo profesional.
Adiós al Roña Castro: la desgracia más importante de su vida que casi nadie conoce y es sorprendente
El Roña Castro, fallecido a los 59 años, demostró una recuperación única tras los graves golpes que le dio al vida, para consagrarse campeón del mundo en boxeo
En aquel entonces, el Roña Castro casi pierde la vida tras un choque brutal en moto y los médicos le dijeron que jamás volvería a caminar.
El boxeo y el dato curioso del Roña Castro
Ocurrió en 1985, cuando apenas tenía 18 años y todavía no había debutado como boxeador profesional. Chocó violentamente contra un colectivo en su Santa Cruz natal y sufrió fracturas expuestas severas en las piernas.
El diagnóstico médico inicial fue demoledor: le aseguraron que le costaría volver a caminar y que cualquier carrera deportiva, incluso el boxeo, quedaba completamente descartada.
El revivir del Roña Castro junto al boxeo
Desafiando todo pronóstico médico, el Roña Castro realizó una rehabilitación intensiva y clandestina (haciendo ejercicios por su cuenta) y solo cuatro meses después del accidente se subió por primera vez a un ring profesional, iniciando la carrera en el boxeo que lo llevaría a ser campeón del mundo.
Roña Castro: otros dos datos de color muy poco recordados
- Peleó en un penal ante reclusos: en 2008, ya retirado del circuito profesional, organizó una pelea de exhibición dentro del Penal de Olmos ante los propios reclusos para promover el deporte como herramienta de reinserción social.
- Fue sobreviviente de dos accidentes gravísimos: además del choque en moto de joven, en 2005 sobrevivió a un tremendo accidente en auto sobre la Avenida General Paz donde se fracturó varias costillas y sufrió un colapso pulmonar, del cual también se recuperó milagrosamente.
El adiós al Roña Castro
La muerte del Roña Castro ocurrió en las primeras horas del miércoles, mientras el ex boxeador se encontraba en las instalaciones de un reconocido bingo de la zona oeste del Gran Buenos Aires.
De manera repentina, el Roña Castro sufrió un colapso que motivó la rápida intervención de los presentes y la solicitud de una ambulancia de emergencia.