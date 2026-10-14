De qué murió el Roña Castro a los 59 años: el adiós al ex campeón mundial boxeo

A pesar de la rápida asistencia y de los intentos por estabilizarlo en el lugar, la gravedad de su estado requirió un traslado urgente a un centro de salud de la zona.

La causa médica del fallecimiento del Roña Castro

Una vez ingresado el ex campeón mundial de boxeo al nosocomio y tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas por los profesionales de guardia, se confirmó que el exboxeador sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Los médicos constataron que el cuadro fue irreversible, produciéndose su deceso a los 59 años. El informe médico confirmó que la falla cardíaca masiva fue la causa determinante de la muerte de una de las leyendas más carismáticas del deporte argentino.