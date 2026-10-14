De qué murió el Roña Castro a los 59 años: el adiós al ex campeón mundial boxeo

La repentina muerte de Jorge Roña Castro a los 59 años generó un profundo impacto en la opinión pública y en el mundo del boxeo. El excampeón mundial mediano de la AMB falleció de manera imprevista, dejando un dolor inmenso entre sus fanáticos y seguidores que recuerdan sus históricas batallas sobre el ring.
Luego de que el Roña Castro murió, se confirmaron los detalles sobre la causa médica de su fallecimiento y cómo se desencadenó el cuadro.
Boxeo de luto: el Roña Castro y un colapso repentino
El trágico episodio ocurrió en las instalaciones de un bingo ubicado en la localidad bonaerense de Morón. El Roña Castro se encontraba en el lugar cuando sufrió un repentino cuadro de descompensación que le provocó un colapso inmediato ante la mirada de quienes compartían el espacio en ese momento.
A pesar de la rápida asistencia y de los intentos por estabilizarlo en el lugar, la gravedad de su estado requirió un traslado urgente a un centro de salud de la zona.
La causa médica del fallecimiento del Roña Castro
Una vez ingresado el ex campeón mundial de boxeo al nosocomio y tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas por los profesionales de guardia, se confirmó que el exboxeador sufrió un paro cardiorrespiratorio.
Los médicos constataron que el cuadro fue irreversible, produciéndose su deceso a los 59 años. El informe médico confirmó que la falla cardíaca masiva fue la causa determinante de la muerte de una de las leyendas más carismáticas del deporte argentino.
En pocas palabras
- Murió el Roña Castro: El excampeón mundial de boxeo falleció inesperadamente a los 59 años.
- Causa del deceso: Sufrió un paro cardiorrespiratorio tras una repentina descompensación.
- Últimos momentos: El colapso ocurrió en un bingo de Morón, seguido de un traslado urgente.