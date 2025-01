Vida plena: los rituales que debes realizar cada mañana para comenzar mejor el día

Te cuento los rituales para tener una mejor vida

Para tener una mejor vida y una buena salud es necesario incorporar hábitos que se pueden realizar durante la mañana, casi como un ritual.

Cuando despierto y antes del desayuno - aunque quizás te sorprendas - tengo la costumbre de realizar una serie de saltitos cortos: primero con el pie derecho, luego con el izquierdo, volvemos al primero y de nuevo lo realizas con el segundo. Eso permite que mi cuerpo se active, mis músculos despierten y mi corazón se apresure.

Para acompañar el desayuno me gusta abrir las ventanas y prender un sahumerio o incienso que me guste. Que no sea invasivo y sea refrescante.

sahumerio.jpg Mis rituales involucran sahumerios y una alimentación sana.

En cuanto alimentación, es esencial desayunar alimentos saludables como frutas, yogurt, pan integral con tomate, batidos con agua y frutas frescas, avena descarada con semillas como chía y miel. Los huevos revueltos también es una opción deliciosa, como así también, incorporar granola para acompañar el jugo de naranja.

Para estas actividades, hay que disfrutar el desayuno. Tomarse el tiempo de estar cómodos, sintiendo los aromas y el sabor de los alimentos. Este ritual servirá para comenzar el día más consciente y relajado.

Así continúo el ritual luego del desayuno

Hace un tiempo, además del delicioso desayuno, escribo una lista de tareas pero alternativa. Es decir, generalmente se escriben las actividades que debemos realizar, en este caso, la lista debe ser sobre lo que intentaremos ignorar durante todo el día.

Así podemos liberarnos de posibles distracciones inútiles, también de tareas que no son fundamentales. Mantenemos la mente sólo en lo esencial, desechando todo lo que puede distraer nuestra atención. En esta lista también se pueden anotar lo que no queremos sentir: ansiedad, enojo, envidia, disgustos, entre otros sentimientos.

Luego, antes de comenzar con mis actividades laborales, intento "apagar mi mente" durante unos minutos. Esto me sirve para mantener la concentración en los momentos claves del día, se trata de realizar actividades de despeje, como escuchar música, conversar temas triviales con algún amigo o ver un programa de entretenimiento, evitando las noticias.

Después de esto, comienza tu día

Después de todo lo narrado, no olvides hacer la cama y ducharte; comenzarás el día de una manera diferente y plena. También ten en cuenta que al llegar al trabajo o lugar de estudio te tomes unos minutos para compartir y ponerte al día con tus colegas, conversar sobre cómo están ellos y cómo comenzaron sus días. Prestar atención a lo que nos expresan nuestros compañeros practicamos la empatía, fundamental para entablar relaciones beneficiosas para todos.

Estos rituales se han convertido en parte de mi rutina diaria, gracias a esto siento que mi salud y la vida ha mejorado. Espero que intentes incorporar algunas de estas actividades, estoy convencido que te servirán tanto como me sirven a mi.

